Власти обсуждают новые лимиты и вызывают тревогу у рынка азартных игр

Государственные органы обсуждают введение жестких лимитов на расходы игроков, что может коренным образом изменить правила работы рынка. Вопрос, способно ли такое регулирование защитить граждан, или оно, напротив, приведет к росту нелегального сектора и потере миллиардов для бюджета, стал центральным для всей индустрии.

Ассоциация украинских операторов игорного бизнеса (АУОИБ) направила открытое обращение к профильным министерствам и ведомствам с просьбой пересмотреть предлагаемые ограничения. Участники рынка настаивают на необходимости учета рисков для экономики и социальной стабильности, подчеркивая, что поспешные решения могут обернуться серьезными последствиями.

Легальные операторы требуют учитывать риски для бюджета и отрасли

Легальные операторы азартных игр убеждены, что введение фиксированных лимитов расходов для игроков способно нанести удар по прозрачному сектору. Они отмечают, что такие меры не только не решают проблему игровой зависимости, но и создают условия для массового ухода клиентов в теневые онлайн-казино. По расчетам ассоциации, ежегодные поступления в бюджет от легального игорного бизнеса превышают 17 млрд гривен, и эта сумма находится под угрозой.

Представители отрасли подчеркивают, что стремление ограничить траты игроков должно сопровождаться анализом реального поведения клиентов. Фиксированные лимиты, по их мнению, игнорируют индивидуальные особенности и могут привести к непредсказуемым последствиям для всей индустрии.

Эксперты анализируют последствия жестких лимитов для экономики

Теневой сектор — это часть рынка, где деятельность осуществляется без контроля со стороны государства, налогообложения и соблюдения стандартов безопасности. Такой сегмент опасен для государства, потому что способствует уходу налогов, росту финансовых махинаций и снижению уровня защиты граждан. Анализ, проведенный экспертами, показал: если лимит расходов установить на уровне 1000 евро в месяц, от 30% до 50% игроков могут перейти в нелегальный сектор.

В результате бюджет Украины ежегодно может недополучить около 5,6 млрд гривен налоговых поступлений. Дополнительно, усиление позиций оффшорных и российских казино, действующих вне правового поля, увеличит риски для национальной безопасности и финансовой стабильности страны.

Международный опыт доказывает опасность чрезмерных ограничений

В мировой практике оффшорный гемблинг означает организацию азартных игр через компании, зарегистрированные за пределами страны, где проживают игроки. Для Европы и постсоветского пространства подобные случаи являются вполне нормальными. И мы смогли убедиться в этом на примере информации из нескольких отраслевых изданий, которые были изучены в ходе подготовки статьи.

Согласно данным одного из них, многие казино с бездепозитным бонусом, которые особенно активно привлекают игроков своими акциями, как раз относятся к категории оффшорных. Но их популярности это никак не мешает. Более того, неофициальный статус нередко делает такие платформы более удобными и в целом повышают их привлекательность в глазах целевой аудитории.

К тому же ограничения, как показывает практика, далеко не всегда являются эффективными и полезными. Страны Европы уже сталкивались с последствиями чрезмерных ограничений. В Германии доля теневого сегмента выросла до 60-80%, в Финляндии — до 32-35%, в Нидерландах — до 25-30%. В то же время в Великобритании, где используются более гибкие или добровольные модели лимитирования, этот показатель составляет всего 1-2%, а в Дании — около 9%. Эти данные наглядно показывают: жесткие лимиты не решают проблему, а лишь обостряют ее.

Опыт европейских стран важен для Украины, потому что позволяет избежать повторения ошибок и выбрать более эффективный путь регулирования отрасли.

Отрасль объясняет, как лимиты влияют на поведение игроков

Фиксированные лимиты, по мнению экспертов, не учитывают индивидуальные различия между игроками и их финансовые возможности. Пример с ограничением времени участия в азартных играх до 27 часов в месяц наглядно иллюстрирует проблему: при таком лимите игрок может проводить за игрой менее часа в день, что зачастую не соответствует привычкам многих клиентов.

Психологи отмечают, что чрезмерные ограничения способны спровоцировать обратный эффект. Игроки, не получая желаемого расслабления и дозы дофамина, могут начать играть импульсивно, что повышает риск развития лудомании. Такой подход превращает потенциально здоровых людей в зависимых, а не решает проблему.

Представители рынка предлагают альтернативные решения для защиты игроков

Ассоциация украинских операторов игорного бизнеса предлагает ряд мер, способных сбалансировать интересы государства, бизнеса и граждан:

Введение персональных и риск-ориентированных лимитов, учитывающих поведение и историю каждого игрока

Увеличение лимита времени для игры, чтобы избежать искусственного давления и риска формирования зависимости

Использование международного опыта для адаптации лучших практик регулирования

Такие меры направлены на защиту игроков от злоупотреблений, сохранение прозрачности рынка и обеспечение стабильных поступлений в бюджет.

Эксперты указывают, что проблема лудомании в Украине часто преувеличивается и не подтверждается масштабными исследованиями. Введение жестких ограничений, не основанных на реальных данных, может создать дополнительные угрозы для национальной безопасности, особенно учитывая активность российских казино в украинском интернет-пространстве.