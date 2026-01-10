Через 20 років після завершення оригінального серіалу «Малькольм у центрі уваги» улюблена родина повертається на екрани. Новий мінісеріал під назвою «Малькольм у центрі уваги: Життя все ще несправедливе» вийде 10 квітня 2026 року на платформі Hulu, повідомляє Преса України.

Про що серіал

У центрі сюжету — дорослий Малькольм, який разом зі своєю донькою знову потрапляє у вир сімейного безумства. Все починається, коли його батьки, Гел та Лоїс, наполягають на його участі у святкуванні 40-ї річниці їхнього весілля. Малькольм знову опиняється серед хаосу родинних відносин, що є характерним для сім’ї Вілкерсонів.

Повернення улюблених персонажів

Глядачі знову побачать знайомі обличчя:

Френкі Муніз у ролі Малькольма ;

у ролі ; Браян Кренстон у ролі Гела ;

у ролі ; Джейн Качмарек у ролі Лоїс.

Персонажі, яких ми так любили в оригінальному серіалі, знову повертаються до своїх культових ролей. Це обіцяє чимало смішних і зворушливих моментів для глядачів.

Що нового в серіалі

Назва нового серіалу «Життя все ще несправедливе» натякає на те, що незважаючи на час, сім’я Вілкерсонів досі переживає незліченні труднощі, а Малькольм не може повністю уникнути цього хаосу.

Нові персонажі

Разом з поверненням знайомих героїв, у серіалі з’являться нові персонажі, зокрема:

Кейлі Карстен у ролі Лії , доньки Малькольма;

у ролі , доньки Малькольма; Кіана Мадейра у ролі Трістан, дівчини Малькольма.

Дата прем’єри та де дивитись

«Малькольм у центрі уваги: Життя все ще несправедливе» вийде 10 квітня 2026 року на платформах Hulu(для США) та Disney+ (для міжнародних глядачів). Всі серії будуть доступні для перегляду онлайн.

