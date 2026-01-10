Close Menu
Актуально
Підписатися
Субота, 10 Січня

Серіал «Малькольм у центрі уваги. Життя все ще несправедливе» повертається у 2026 році: де дивитися першу серію онлайн

Через 20 років після завершення оригінального серіалу «Малькольм у центрі уваги» улюблена родина повертається на екрани.
Дяченко Олена  Культура Коментарів немає2 хвилин читання
Серіал «Малькольм у центрі уваги» повертається у 2026 році: про що розповідає сюжет та де дивитися першу серію онлайн
Серіал «Малькольм у центрі уваги» повертається у 2026 році: про що розповідає сюжет та де дивитися першу серію онлайн

Через 20 років після завершення оригінального серіалу «Малькольм у центрі уваги» улюблена родина повертається на екрани. Новий мінісеріал під назвою «Малькольм у центрі уваги: Життя все ще несправедливе» вийде 10 квітня 2026 року на платформі Hulu, повідомляє Преса України.

Про що серіал

У центрі сюжету — дорослий Малькольм, який разом зі своєю донькою знову потрапляє у вир сімейного безумства. Все починається, коли його батьки, Гел та Лоїс, наполягають на його участі у святкуванні 40-ї річниці їхнього весілля. Малькольм знову опиняється серед хаосу родинних відносин, що є характерним для сім’ї Вілкерсонів.

Повернення улюблених персонажів

Глядачі знову побачать знайомі обличчя:

  • Френкі Муніз у ролі Малькольма;
  • Браян Кренстон у ролі Гела;
  • Джейн Качмарек у ролі Лоїс.

Персонажі, яких ми так любили в оригінальному серіалі, знову повертаються до своїх культових ролей. Це обіцяє чимало смішних і зворушливих моментів для глядачів.

Що нового в серіалі

Назва нового серіалу «Життя все ще несправедливе» натякає на те, що незважаючи на час, сім’я Вілкерсонів досі переживає незліченні труднощі, а Малькольм не може повністю уникнути цього хаосу.

Нові персонажі

Разом з поверненням знайомих героїв, у серіалі з’являться нові персонажі, зокрема:

  • Кейлі Карстен у ролі Лії, доньки Малькольма;
  • Кіана Мадейра у ролі Трістан, дівчини Малькольма.

Дата прем’єри та де дивитись

«Малькольм у центрі уваги: Життя все ще несправедливе» вийде 10 квітня 2026 року на платформах Hulu(для США) та Disney+ (для міжнародних глядачів). Всі серії будуть доступні для перегляду онлайн.

Раніше ми розповідали, коли вийде перший український серіал у жанрі true crime «Тиха Нава» та чому його варто подивитися.

Post Views: 12
В тему
Додати коментар

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.