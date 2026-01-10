Через 20 років після завершення оригінального серіалу «Малькольм у центрі уваги» улюблена родина повертається на екрани. Новий мінісеріал під назвою «Малькольм у центрі уваги: Життя все ще несправедливе» вийде 10 квітня 2026 року на платформі Hulu, повідомляє Преса України.
Про що серіал
У центрі сюжету — дорослий Малькольм, який разом зі своєю донькою знову потрапляє у вир сімейного безумства. Все починається, коли його батьки, Гел та Лоїс, наполягають на його участі у святкуванні 40-ї річниці їхнього весілля. Малькольм знову опиняється серед хаосу родинних відносин, що є характерним для сім’ї Вілкерсонів.
Повернення улюблених персонажів
Глядачі знову побачать знайомі обличчя:
- Френкі Муніз у ролі Малькольма;
- Браян Кренстон у ролі Гела;
- Джейн Качмарек у ролі Лоїс.
Персонажі, яких ми так любили в оригінальному серіалі, знову повертаються до своїх культових ролей. Це обіцяє чимало смішних і зворушливих моментів для глядачів.
Що нового в серіалі
Назва нового серіалу «Життя все ще несправедливе» натякає на те, що незважаючи на час, сім’я Вілкерсонів досі переживає незліченні труднощі, а Малькольм не може повністю уникнути цього хаосу.
Нові персонажі
Разом з поверненням знайомих героїв, у серіалі з’являться нові персонажі, зокрема:
- Кейлі Карстен у ролі Лії, доньки Малькольма;
- Кіана Мадейра у ролі Трістан, дівчини Малькольма.
Дата прем’єри та де дивитись
«Малькольм у центрі уваги: Життя все ще несправедливе» вийде 10 квітня 2026 року на платформах Hulu(для США) та Disney+ (для міжнародних глядачів). Всі серії будуть доступні для перегляду онлайн.
