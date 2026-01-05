23 січня у Львові відбудеться великий сольний концерт Chico & Qatoshi, який пройде на сцені Malevich Concert Arena. Початок події запланований на 19:00, а глядачів чекає насичена концертна програма з живою музикою та потужною атмосферою.

Як повідомляє Преса України, цей виступ стане однією з найяскравіших музичних подій осені у Львів. Артисти обіцяють не лише виконати свої найвідоміші композиції, а й представити нові пісні у спеціально підготовленій програмі. Концерт розрахований на широку аудиторію та поєднує сучасне українське звучання з емоційною подачею. Організатори наголошують, що подія матиме стовідсотково позитивний вайб і стане справжнім святом для шанувальників дуету.

Що відомо про Chico & Qatoshi

Chico & Qatoshi вже давно закріпили за собою статус одних із головних хітмейкерів країни. Їхні пісні «Ластівки», «Допоможе ЗСУ», «Покохай мене», «Акація» та інші не лише очолювали музичні чарти, а й стали символами підтримки українських військових. Творчість дуету вирізняється щирістю, соціальним змістом і сильною емоційною складовою. Саме тому їхня музика знаходить відгук у слухачів різного віку. Під час львівського концерту артисти планують заспівати всі улюблені хіти разом із публікою. Очікується, що зал буде заповнений, а атмосфера — максимально енергійною.

Особливу увагу організатори приділили формату шоу та звуку. Концерт у Malevich Concert Arena відбудеться з живим бендом і професійним світловим оформленням, що дозволить повністю зануритися в музичну атмосферу. Сцена буде адаптована під масштабний сольний виступ, а глядачі зможуть комфортно насолоджуватися подією незалежно від обраного сектору.

Сам майданчик давно відомий у Львові як локація для великих концертів та культурних подій. Завдяки зручному розташуванню до арени легко дістатися як громадським транспортом, так і автомобілем. Це робить подію доступною не лише для львів’ян, а й для гостей міста.

Квитки на концерт

Квитки на концерт Chico & Qatoshi у Львові вже доступні у продажу онлайн. Вартість квитків стартує орієнтовно від 590 гривень і залежить від обраної зони в залі. Придбати квитки можна на популярних сервісах онлайн-продажу, зокрема на сайтах Concert.ua, Karabas.com та TicketsBox, де представлена актуальна схема залу та детальна інформація про місця.

Варто зауважити, що попит на подію високий, тому організатори радять не зволікати з покупкою. Онлайн-купівля дозволяє швидко отримати електронний квиток без черг та додаткових витрат.

Концерт 23 січня обіцяє стати однією з ключових музичних подій осені у Львові та подарувати глядачам сильні емоції й живе спілкування з улюбленими артистами.

