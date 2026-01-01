Січень 2026 року приносить нам низку важливих і яскравих свят. Один з них — День ангела, який є не лише датою в календарі, а й духовним зв’язком з небесним покровителем. Наші предки вважали, що ангел оберігає людину від труднощів і спокус.

Преса України з посиланням на РБК-Україна ділиться повним календарем іменин на січень 2026 року, щоб ви могли не забути привітати близьких та обрати ім’я для новонародженого.

Головні святкові дати січня 2026 року

У січні варто звернути увагу на такі важливі церковні святкування:

1 січня — Василів день (Новий рік)

— Василів день (Новий рік) 6 січня — Водохреще (Богоявлення)

— Водохреще (Богоявлення) 7 січня — Собор Івана Хрестителя (Хрещення)

— Собор Івана Хрестителя (Хрещення) 12 січня — День святої мучениці Тетяни

— День святої мучениці Тетяни 30 січня — Собор трьох святителів: Василія Великого, Григорія Богослова та Івана Золотоустого

Календар іменин на січень 2026 року

1 січня — Богдан, Василь, В’ячеслав, Григорій, Єремія, Іван, Михайло, Микола, Олександр, Петро, Платон, Трохим, Яків, Ян, Емілія

— Богдан, Василь, В’ячеслав, Григорій, Єремія, Іван, Михайло, Микола, Олександр, Петро, Платон, Трохим, Яків, Ян, Емілія 2 січня — Василь, Кузьма, Марк, Петро, Серафим, Сергій, Уляна, Юліана

— Василь, Кузьма, Марк, Петро, Серафим, Сергій, Уляна, Юліана 3 січня — Гордій, Аріна, Ірина

— Гордій, Аріна, Ірина 4 січня — Аристарх, Артем, Архип, Афанасій, Денис, Юхим, Йосип, Клим, Лука, Марк, Микола, Олександр, Остап, Павло, Прохор, Родіон, Семен, Станіслав, Степан, Тимофій, Трохим, Пилип, Ераст, Яків

— Аристарх, Артем, Архип, Афанасій, Денис, Юхим, Йосип, Клим, Лука, Марк, Микола, Олександр, Остап, Павло, Прохор, Родіон, Семен, Станіслав, Степан, Тимофій, Трохим, Пилип, Ераст, Яків 5 січня — Григорій, Йосип, Лук’ян, Матвій, Роман, Сергій, Фома, Аполлінарія, Євгенія, Тетяна

— Григорій, Йосип, Лук’ян, Матвій, Роман, Сергій, Фома, Аполлінарія, Євгенія, Тетяна 6 січня — Іван, Ян

— Іван, Ян 7 січня — Афанасій, Василь, Іван, Ян

— Афанасій, Василь, Іван, Ян 8 січня — Антон, Віктор, Володимир, Вольдемар, Георгій, Григорій, Дмитро, Євген, Єгор, Омелян, Ілля, Михайло, Еміль, Юліан, Василиса

— Антон, Віктор, Володимир, Вольдемар, Георгій, Григорій, Дмитро, Євген, Єгор, Омелян, Ілля, Михайло, Еміль, Юліан, Василиса 9 січня — Захар, Павло, Петро, Пилип, Антоніна

— Захар, Павло, Петро, Пилип, Антоніна 10 січня — Анатолій, Григорій, Макар, Павло, Петро, Арсенія

— Анатолій, Григорій, Макар, Павло, Петро, Арсенія 11 січня — Віталій, Володимир, Вольдемар, Йосип, Михайло, Микола, Степан, Теодор, Федір

— Віталій, Володимир, Вольдемар, Йосип, Михайло, Микола, Степан, Теодор, Федір 12 січня — Ілля, Макар, Петро, Сава, Тетяна

— Ілля, Макар, Петро, Сава, Тетяна 13 січня — Афанасій, Єлизар, Максим, Петро, Яків

— Афанасій, Єлизар, Максим, Петро, Яків 14 січня — Адам, Андрій, Аристарх, Веніамін, Давид, Єремія, Іван, Ілля, Йосип, Макар, Марк, Павло, Сава, Сергій, Степан, Ян, Ніна

— Адам, Андрій, Аристарх, Веніамін, Давид, Єремія, Іван, Ілля, Йосип, Макар, Марк, Павло, Сава, Сергій, Степан, Ян, Ніна 15 січня — Гаврило, Іван, Михайло, Павло, Прохор, Ян, Олена, Ілона

— Гаврило, Іван, Михайло, Павло, Прохор, Ян, Олена, Ілона 16 січня — Іван, Максим, Петро, Симон, Ян, Неоніла

— Іван, Максим, Петро, Симон, Ян, Неоніла 17 січня — Антон, Віктор, Георгій, Єгор, Іван, Павло, Ян, Антоніна

— Антон, Віктор, Георгій, Єгор, Іван, Павло, Ян, Антоніна 18 січня — Афанасій, Володимир, Вольдемар, Дмитро, Євген, Омелян, Іларіон, Кирило, Максим, Михайло, Микола, Олександр, Сергій, Еміль, Ксенія, Марія, Оксана

— Афанасій, Володимир, Вольдемар, Дмитро, Євген, Омелян, Іларіон, Кирило, Максим, Михайло, Микола, Олександр, Сергій, Еміль, Ксенія, Марія, Оксана 19 січня — Антон, Макар, Микола, Петро, Федір

— Антон, Макар, Микола, Петро, Федір 20 січня — Павло, Семен, Інна

— Павло, Семен, Інна 21 січня — Євген, Іван, Ілля, Максим, Анастасія, Ганна

— Євген, Іван, Ілля, Максим, Анастасія, Ганна 22 січня — Георгій, Іван, Леонтій, Макар, Микола, Петро, Тимофій, Анастасія

— Георгій, Іван, Леонтій, Макар, Микола, Петро, Тимофій, Анастасія 23 січня — Володимир, Геннадій, Іван, Федір, Катерина

— Володимир, Геннадій, Іван, Федір, Катерина 24 січня — Денис, Іван, Микола, Павло, Тимофій, Ксенія

— Денис, Іван, Микола, Павло, Тимофій, Ксенія 25 січня — Анатолій, Борис, Василь, Віталій, Володимир, Григорій, Дмитро, Олександр, Петро

— Анатолій, Борис, Василь, Віталій, Володимир, Григорій, Дмитро, Олександр, Петро 26 січня — Аркадій, Іван, Петро, Семен, Федір, Марія

— Аркадій, Іван, Петро, Семен, Федір, Марія 27 січня — Дмитро, Іван, Петро

— Дмитро, Іван, Петро 28 січня — Володимир, Георгій, Ольга

— Володимир, Георгій, Ольга 29 січня — Дмитро, Іван, Костянтин, Роман

— Дмитро, Іван, Костянтин, Роман 30 січня — Василь, Володимир, Григорій, Іван, Максим

— Василь, Володимир, Григорій, Іван, Максим 31 січня — Віктор, Іван, Ілля, Микита

Як обрати ім’я для дитини

У січні багато значущих свят, що можуть стати чудовими датами для святкування Дня ангела. Для новонароджених дітей можна вибрати одне з популярних імен, які мають глибокий духовний зміст. Імена, що випадають на січень, відображають традиції і православні святині, які відзначаються в цей період.

Тому якщо ви плануєте святкування Дня ангела для себе або вашої дитини, не забудьте звернути увагу на календар іменин та вибрати дату, яка найкраще підходить для вашої родини.

Раніше ми розповідали, хто святкує іменини в грудні.