Переможниця шоу “Холостяк-13”, популярна волонтерка та блогерка Інна Бєлєнь повідомила про свої заручини.

Інформація про це з’явилася на її офіційному Instagram, передає Преса України. Дівчина поділилася романтичним фото, на якому вона позує в обіймах свого обранця, демонструючи на безіменному пальці правої руки розкішну обручку з діамантом.

Інна підтвердила, що погодилась на пропозицію руки і серця, та щасливо оголосила про цей важливий крок у своєму житті.

Інна Бєлєнь виходить заміж (фото: instagram.com/innka_belen)

Як познайомилася пара: історія знайомства Інни та її майбутнього чоловіка

Інна та її обранець, за її словами, знайомі ще з дитинства, адже вони разом навчалися у школі. Почуття між ними виникли ще у 2013 році, однак на той момент роман не отримав продовження. Тільки через понад десять років вони знову зустрілися, і це стало початком їхнього нового щасливого етапу.

Інна Бєлєнь з нареченим (фото: instagram.com/innka_belen)

Інна поділилась враженнями від пропозиції: “І ось 2025 рік — ти хочеш, щоб я носила твоє прізвище, а наша сім’я ставала більшою. Кохаю тебе, Яловенко. І ніколи не думала, що одного дня скажу ‘так’ з таким серцем, що воно ледь вміщується в грудях…” — написала Інна у своєму пості.

Про Інну Бєлєнь: кар’єра та особисте життя

Інна Бєлєнь — 29 років, родом з Харкова, за фахом перекладачка з німецької мови. Вона почала працювати в юному віці, а потім переїхала за кордон, де навчалася та працювала в різних сферах, зокрема в Німеччині, де керувала рестораном і займалась інвестиційною діяльністю.

Інна була заміжня, проте цей шлюб тривав близько чотирьох років. Причиною розлучення стали постійна зайнятість Інни на роботі та фінансові розбіжності, адже вона фактично утримувала чоловіка, який був молодший за неї на чотири роки.

Після початку повномасштабного вторгнення Інна повернулася в Україну і активно долучилася до волонтерської діяльності, зокрема регулярно здає кров і закликає інших ставати донорами через свої соцмережі.

Інна Бєлєнь після “Холостяка”

Після завершення участі в проєкті “Холостяк” Інна мала стосунки з Олександром Тереном, однак пара оголосила про розрив у лютому 2025 року після публічних суперечок у соцмережах.

Після цього, Інні приписували роман з українським співаком Вадимом Олійником, проте сама дівчина не підтвердила ці чутки.

На початку травня 2025 року Інна вперше показала свого нового обранця, опублікувавши зворушливий пост і фото, на якому вони тримаються за руки. Її допис виглядав як особисте звернення до близької серцю людини.

