Мережа магазинів «Копійочка» оголосила масштабну новорічну акцію, яка триватиме з 29 грудня 2025 року до 11 січня 2026 року. Усі магазини мережі пропонують святкові знижки до −90% на новорічні товари та популярні товари повсякденного вжитку. Пропозиції діють у понад 500 магазинах по всій Україні — від заходу до сходу та від півночі до півдня країни, пише Преса України.
Акція охоплює широкий асортимент продукції: від новорічних прикрас до засобів побутової гігієни та товарів для дому. Акційні позиції вже доступні на полицях усіх магазинів «Копійочка» і можуть значно відрізнятися залежно від наявності та регіону.
Які товари зі знижками можна знайти в акції
Новорічні аксесуари та декор
- Гірлянда святкова LED — 9,50 грн (акційна новорічна ціна)
- Іграшка на ялинку — 3,90 грн (акційна новорічна ціна)
Побутова хімія та засоби догляду
- Мило рідке Family Ideal Персик, дойпак 900 мл — 29,00 грн (було 39,90 грн)
- Мило рідке Family Ideal Малібу, дойпак 900 мл — 29,00 грн (було 39,90 грн)
- Шампунь для волосся Black Swan Collagen 1000 мл — 87,00 грн (було 125,00 грн)
- Шампунь Black Swan Keratin 1000 мл — 87,00 грн (було 125,00 грн)
- Шампунь Black Swan Coconut 1000 мл — 87,00 грн (було 125,00 грн)
- Маска для волосся Black Swan Collagen 1000 мл — 87,00 грн (було 125,00 грн)
Товари для дому та повсякденного використання
- Святкові серветки для столу та декору
- Посуд для новорічних вечерь та сервіровання
- Текстиль для кухні й ванної
- Побутові аксесуари та дрібна техніка
Як скористатися пропозиціями
- Акція діє в усіх магазинах «Копійочка» по всій Україні з 29 грудня по 11 січня.
- Знижки до −90% стосуються переважно новорічних товарів, декору, сезонних аксесуарів та побутової продукції.
- Ціни та наявність можуть відрізнятися між магазинами, тож перед покупкою варто уточнити актуальність пропозиції на місці.
Поради покупцям
- Найкраще завітати вранці або в будні дні, коли товари ще не розкуплені.
- Сезонні товари зі знижкою зазвичай швидко розходяться, особливо ялинкові прикраси та гірлянди.
- Слідкуйте за щотижневими каталогами та спеціальними пропозиціями у соцмережах «Копійочка», щоб не пропустити найвигідніші ціни.
Акція «Новорічні знижки до −90%» у «Копійочка» — чудова можливість придбати святкові товари та побутову продукцію за максимально вигідними цінами під час зимових свят.
Варто нагадати, що до 14 січня в магазинах Фокстрот діють знижки до -65% на техніку.