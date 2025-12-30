Close Menu
Мережа магазинів «Копійочка» оголосила масштабну новорічну акцію, яка триватиме з 29 грудня 2025 року до 11 січня 2026 року.
Мережа магазинів «Копійочка» оголосила масштабну новорічну акцію, яка триватиме з 29 грудня 2025 року до 11 січня 2026 року. Усі магазини мережі пропонують святкові знижки до −90% на новорічні товари та популярні товари повсякденного вжитку. Пропозиції діють у понад 500 магазинах по всій Україні — від заходу до сходу та від півночі до півдня країни, пише Преса України.

Акція охоплює широкий асортимент продукції: від новорічних прикрас до засобів побутової гігієни та товарів для дому. Акційні позиції вже доступні на полицях усіх магазинів «Копійочка» і можуть значно відрізнятися залежно від наявності та регіону.

Які товари зі знижками можна знайти в акції

Новорічні аксесуари та декор

  • Гірлянда святкова LED — 9,50 грн (акційна новорічна ціна)
  • Іграшка на ялинку — 3,90 грн (акційна новорічна ціна)

Побутова хімія та засоби догляду

  • Мило рідке Family Ideal Персик, дойпак 900 мл — 29,00 грн (було 39,90 грн)
  • Мило рідке Family Ideal Малібу, дойпак 900 мл — 29,00 грн (було 39,90 грн)
  • Шампунь для волосся Black Swan Collagen 1000 мл — 87,00 грн (було 125,00 грн)
  • Шампунь Black Swan Keratin 1000 мл — 87,00 грн (було 125,00 грн)
  • Шампунь Black Swan Coconut 1000 мл — 87,00 грн (було 125,00 грн)
  • Маска для волосся Black Swan Collagen 1000 мл — 87,00 грн (було 125,00 грн)

Товари для дому та повсякденного використання

  • Святкові серветки для столу та декору
  • Посуд для новорічних вечерь та сервіровання
  • Текстиль для кухні й ванної
  • Побутові аксесуари та дрібна техніка

Як скористатися пропозиціями

  • Акція діє в усіх магазинах «Копійочка» по всій Україні з 29 грудня по 11 січня.
  • Знижки до −90% стосуються переважно новорічних товарів, декору, сезонних аксесуарів та побутової продукції.
  • Ціни та наявність можуть відрізнятися між магазинами, тож перед покупкою варто уточнити актуальність пропозиції на місці.

Поради покупцям

  • Найкраще завітати вранці або в будні дні, коли товари ще не розкуплені.
  • Сезонні товари зі знижкою зазвичай швидко розходяться, особливо ялинкові прикраси та гірлянди.
  • Слідкуйте за щотижневими каталогами та спеціальними пропозиціями у соцмережах «Копійочка», щоб не пропустити найвигідніші ціни.

Акція «Новорічні знижки до −90%» у «Копійочка» — чудова можливість придбати святкові товари та побутову продукцію за максимально вигідними цінами під час зимових свят.

Варто нагадати, що до 14 січня в магазинах Фокстрот діють знижки до -65% на техніку.

