Мережа магазинів «Копійочка» оголосила масштабну новорічну акцію, яка триватиме з 29 грудня 2025 року до 11 січня 2026 року. Усі магазини мережі пропонують святкові знижки до −90% на новорічні товари та популярні товари повсякденного вжитку. Пропозиції діють у понад 500 магазинах по всій Україні — від заходу до сходу та від півночі до півдня країни, пише Преса України.

Акція охоплює широкий асортимент продукції: від новорічних прикрас до засобів побутової гігієни та товарів для дому. Акційні позиції вже доступні на полицях усіх магазинів «Копійочка» і можуть значно відрізнятися залежно від наявності та регіону.

Screenshot

Які товари зі знижками можна знайти в акції

Новорічні аксесуари та декор

Гірлянда святкова LED — 9,50 грн (акційна новорічна ціна)

— 9,50 грн (акційна новорічна ціна) Іграшка на ялинку — 3,90 грн (акційна новорічна ціна)

Побутова хімія та засоби догляду

Мило рідке Family Ideal Персик, дойпак 900 мл — 29,00 грн (було 39,90 грн)

— (було 39,90 грн) Мило рідке Family Ideal Малібу, дойпак 900 мл — 29,00 грн (було 39,90 грн)

— (було 39,90 грн) Шампунь для волосся Black Swan Collagen 1000 мл — 87,00 грн (було 125,00 грн)

— (було 125,00 грн) Шампунь Black Swan Keratin 1000 мл — 87,00 грн (було 125,00 грн)

— (було 125,00 грн) Шампунь Black Swan Coconut 1000 мл — 87,00 грн (було 125,00 грн)

— (було 125,00 грн) Маска для волосся Black Swan Collagen 1000 мл — 87,00 грн (було 125,00 грн)

Товари для дому та повсякденного використання

Святкові серветки для столу та декору

Посуд для новорічних вечерь та сервіровання

Текстиль для кухні й ванної

Побутові аксесуари та дрібна техніка

Як скористатися пропозиціями

Акція діє в усіх магазинах «Копійочка» по всій Україні з 29 грудня по 11 січня.

Знижки до −90% стосуються переважно новорічних товарів, декору, сезонних аксесуарів та побутової продукції.

Ціни та наявність можуть відрізнятися між магазинами, тож перед покупкою варто уточнити актуальність пропозиції на місці.

Поради покупцям

Найкраще завітати вранці або в будні дні, коли товари ще не розкуплені.

Сезонні товари зі знижкою зазвичай швидко розходяться, особливо ялинкові прикраси та гірлянди.

Слідкуйте за щотижневими каталогами та спеціальними пропозиціями у соцмережах «Копійочка», щоб не пропустити найвигідніші ціни.

Акція «Новорічні знижки до −90%» у «Копійочка» — чудова можливість придбати святкові товари та побутову продукцію за максимально вигідними цінами під час зимових свят.

Варто нагадати, що до 14 січня в магазинах Фокстрот діють знижки до -65% на техніку.