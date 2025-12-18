Святкові знижки у мережі магазинів Фокстрот стартували 8 грудня 2025 року та триватимуть до 14 січня 2026 року. У цей період покупці можуть придбати широкий асортимент техніки та електроніки зі знижками до ‑65%, а також скористатися додатковими вигодами, що зроблять покупки ще вигіднішими, повідомляє Преса України.

Промо‑акція охоплює багато категорій товарів — від смартфонів і планшетів до побутової техніки. Серед ключових переваг:

знижки до ‑65% на обрані товари у всіх категоріях;

на обрані товари у всіх категоріях; кешбек 5% при оплаті картками Mono , Пумб або ПриватБанк ;

при оплаті картками , або ; можливість купити техніку у кредит до 24 платежів ;

; безкоштовна доставка для замовлень у період акції.

Що можна купити зі знижкою по акції

Смартфони та планшети

Apple iPhone 17 Pro Max — флагманський смартфон Apple з відмінною камерою та продуктивністю (ціна зі знижкою може суттєво відрізнятися від базової).

— флагманський смартфон Apple з відмінною камерою та продуктивністю (ціна зі знижкою може суттєво відрізнятися від базової). Samsung Galaxy S25 Ultra — топовий смартфон Samsung з великим екраном та потужною батареєю.

— топовий смартфон Samsung з великим екраном та потужною батареєю. Xiaomi 15T Pro — популярний Android‑смартфон з відмінним співвідношенням ціни та якості.

— популярний Android‑смартфон з відмінним співвідношенням ціни та якості. Планшет Apple iPad Air — для роботи, навчання та розваг під ялинку.

Screenshot

Аудіо та аксесуари

Портативні Bluetooth‑колонки — відомі бренди зі значними знижками.

— відомі бренди зі значними знижками. Навушники TWS — безпровідні моделі для музики та дзвінків зі знижкою.

Побутова техніка для дому

Холодильники , пральні машини , мікрохвильові печі — великі знижки на популярні моделі для кухні та дому.

, , — великі знижки на популярні моделі для кухні та дому. Кавоварки та мультиварки — подарункові варіанти для кулінарних подарунків на Новий рік.

При виборі смартфонів та гаджетів варто враховувати сезонні тенденції цін: флагманські моделі, як‑от iPhone 16 Pro Max, традиційно дешевшають у грудні–січні, що робить святкову акцію ще вигіднішою для покупців.

Акція «Новорічні до ‑65%» від Фокстрот діє в офлайн‑магазинах по всій Україні та в інтернет‑магазині. Там же можна переглянути повний список товарів і актуальні ціни в період акції — від смартфонів до побутової техніки.

Не пропусти можливість придбати бажані подарунки під ялинку зі значними знижками та вигодами у Фокстрот.

Варто нагадати, що з 17 грудня по 2 січня триває різдвяно-новорічний розпродаж на Rozetka.