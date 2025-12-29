28 грудня на телеканалі СТБ вийшов 14 випуск 10 сезону шоу «Зважені та щасливі», який став завершальним у цьому сезоні. Саме у фіналі глядачі побачили підсумки кількамісячної роботи учасників над власним здоров’ям і фізичною формою. Проєкт протягом усього сезону демонстрував не лише процес схуднення, а й глибокі особисті трансформації героїв. Для багатьох учасників участь у шоу стала шансом повністю змінити життя. Фінальний ефір зібрав найбільшу увагу глядачів і став емоційною кульмінацією сезону, пише Преса України.

Шлях учасників до фіналу

Учасники 10 сезону пройшли тривалий і складний шлях, який складався з регулярних тренувань, контрольних зважувань і психологічної роботи над собою. Вони вчилися змінювати харчові звички, боротися зі стресом і відмовлятися від старого способу життя. Протягом сезону герої неодноразово опинялися на межі зриву, але підтримка тренерів і команди допомагала рухатися далі. Для багатьох найбільшим викликом стала не фізична втома, а необхідність прийняти нові правила життя. Саме цей шлях і став головною цінністю проєкту.

Випробування та завдання сезону

Протягом шоу учасники виконували складні фізичні випробування, які перевіряли їхню витривалість, силу та мотивацію. Завдання були побудовані так, щоб кожен міг продемонструвати прогрес у порівнянні з початком участі. Часто випробування поєднували фізичну активність із психологічним тиском, що робило їх особливо складними. Учасникам доводилося долати страхи, працювати в команді та брати відповідальність за результат. Саме ці моменти найяскравіше показували, хто дійсно готовий боротися до кінця.

Хто став переможцем 10 сезону

За підсумками фінального зважування переможцем 10 сезону став В’ячеслав Грабовий з Одеси. Він показав найвищий відсоток втрати ваги за весь період участі та скинув понад 100 кілограмів. Саме цей результат дозволив йому випередити інших фіналістів і здобути головний приз проєкту у розмірі 300 тисяч гривень.

Вʼячеслав Грабовий: до і після шоу

Друге місце у фіналі посіла Магдалина Димид, а третім став Вадим Бойко, які також досягли значних результатів. Усі фіналісти підкреслили, що головною нагородою для них стали зміни у здоров’ї та якості життя.

Де дивитися 14 випуск онлайн

Фінальний, 14 випуск 10 сезону шоу «Зважені та щасливі» доступний для перегляду онлайн на офіційних платформах телеканалу СТБ. Глядачі можуть подивитися як сам фінал, так і всі попередні епізоди сезону у записі.

Крім того, епізод доступний на онлайн-платформі Teleportal, де глядачі можуть обрати зручний спосіб перегляду. Окремо варто врахувати, що в мережі зазвичай оперативно з’являються короткі відео з найяскравіших і найемоційніших моментів програми. Такі фрагменти часто публікують на YouTube-каналах, пов’язаних із шоу, тому чекати повтору в телевізійному ефірі не обов’язково.

Раніше ми розповідали про цікаві факти про шоу «Зрадники», які можуть вас здивувати.