25 грудня глядачі побачили фінальний випуск реаліті Зрадники на платформі SWEET.TV. Саме в цій серії стало відомо, хто переміг у психологічній грі — команда «вірних» чи «зрадники» — та хто забрав головний приз у розмірі пів мільйона гривень.

Фінал обіцяє бути напруженим і насиченим емоціями, адже всі маски будуть зняті. Проєкт протягом усього сезону тримав інтригу, а фінальна серія має поставити логічну крапку в цій історії. Деталі про фінал і цікаві факти зі знімального процесу розкриває пресслужба шоу, передає Преса України.

Хто дійшов до фіналу та як формували склад учасників

До фінального випуску дісталися вісім гравців, серед яких сім «вірних» і лише один «зрадник». У команді «вірних» опинилися актор Артур Логай, стендаперка Вєста Гунченко, ютубер Вадим Баланюк, покерист Іван Боженко, бізнесмен Ігор Фостенко, домогосподарка Марія Корольова та покрівельник Владислав Ващенко. Єдиною «зрадницею» у фіналі стала організаторка рольових ігор Анастасія Бичкова. Саме це співвідношення сил і робить фінал особливо напруженим, адже будь-яка помилка може коштувати команді виграшу.

Кастинг до шоу був відкритим і тривав близько трьох місяців. Загалом до участі в реаліті відібрали 22 учасники з різним життєвим досвідом, віком і поглядами. За словами директора з контенту SWEET.TV Юрія Поворозника, команда не мала права втручатися у гру чи контактувати з учасниками під час зйомок. Тому ключовим завданням було зібрати людей, здатних самостійно будувати стратегії та взаємодіяти без жодних підказок. Саме різноманіття характерів і зробило гру такою динамічною.

Роль ведучого і продуманий образ графа

Гру в «Зрадниках» веде Олексій Гнатковський, який постав перед глядачами в образі загадкового графа. Його образ створювали з особливою увагою до деталей, адже ведучий є важливою частиною атмосфери шоу. Одним із символів став тростина з фігурою сокола на ім’я Соломій, що уособлює пильність і спостережливість. Цей елемент не лише доповнює візуальний стиль, а й підкреслює ідею постійного контролю та недовіри між гравцями.

Чому «зрадників» розкрили глядачам одразу

Шоу є українською адаптацією міжнародного формату The Traitors, який уже має понад 60 сезонів у різних країнах. Формат передбачає дві паралельні сюжетні лінії — гру «вірних» і гру «зрадників». Саме тому глядачам із першого випуску показують, хто виконує роль «зрадників». Це дозволяє краще зрозуміти логіку гри, мотивацію учасників і приховані тактики, які вони використовують у спілкуванні. Такий підхід додає напруги й дає змогу глядачам аналізувати події глибше.

Як визначать переможця у фіналі

За словами керівниці проєкту Яна Федосенко, фінальна гра починається з четвірки учасників. Вони можуть разом ухвалити рішення завершити гру. Якщо серед цієї четвірки залишиться «зрадник», він забирає весь виграш, а «вірні» залишаються ні з чим. Водночас фіналісти можуть вирішити продовжити гру, якщо підозрюють наявність «зрадника», і шляхом голосування усунути одного з гравців.

У результаті до фіналу можуть дійти максимум двоє учасників. Якщо це двоє «вірних», вони ділять приз навпіл. Якщо ж серед двох залишиться «зрадник», уся сума дістається лише йому. Така система робить фінал максимально напруженим і непередбачуваним.

Чим унікальна українська версія «Зрадників»

Українська адаптація вирізняється глибокою локалізацією. В основі шоу — карпатські легенди, історичні мотиви та культурні коди, знайомі українській аудиторії. Завдання першого випуску було пов’язане з давнім слов’янським обрядом, а одна з місій проходила в театрі й відсилала до творчості Івана Карпенка-Карого, Панаса Мирного та Івана Франка. Локацією зйомок став палац графів Шенборнів на Закарпатті, попри те, що правовласники формату пропонували знімати шоу за кордоном.

Імпровізація без сценарію

Одна з головних особливостей «Зрадників» — повна відсутність сценарію та продюсерського втручання. Усі рішення, конфлікти й союзи виникають виключно з ініціативи самих учасників. Знімальна група не мала права впливати на перебіг подій або підказувати гравцям, як діяти. Саме тому шоу виглядає максимально чесним і непередбачуваним.

Хто виявиться найхитрішим і чия стратегія принесе перемогу, глядачі дізнаються вже у фінальному епізоді «Зрадників», який з 25 грудня можна переглянути на SWEET.TV. Дев’ять попередніх випусків також доступні на платформі в будь-який зручний час.

Раніше ми розповідали, коли та де дивитися фінал «Холостяка-14».