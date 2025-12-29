Close Menu
Погодинні відключення електроенергії на Миколаївщині 29 грудня: повний розклад

Регионы
У Миколаївській області в понеділок, 29 грудня, застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Запровадження обмежень пов’язане з пошкодженнями енергетичної інфраструктури внаслідок масованих ракетних і дронових ударів РФ.

Світло вимикатимуть упродовж дня — з 06:00 ранку до 23:59. Про це повідомляє Преса України з посиланням на АТ «Миколаївобленерго».

За попередніми даними, електропостачання припинятимуть за такими підчергами та часовими проміжками:

  • 1.1 — з 14:00 до 17:30;
  • 1.2 — з 10:30 до 14:00;
  • 2.1 — з 07:00 до 10:30;
  • 2.2 — з 07:30 до 10:30 та з 17:30 до 21:00;
  • 3.1 — з 05:30 до 07:00 та з 10:30 до 14:00;
  • 3.2 — з 14:00 до 17:30 та з 21:00 до 00:00;
  • 4.1 — з 10:30 до 14:00;
  • 4.2 — з 05:30 до 07:00 та з 17:30 до 21:00;
  • 5.1 — з 07:00 до 10:30;
  • 5.2 — з 14:00 до 17:30 та з 21:00 до 00:00;
  • 6.1 — з 10:30 до 14:00 та з 17:30 до 20:30;
  • 6.2 — з 09:30 до 10:30 та з 14:00 до 17:30.

Енергетики наголошують, що зазначений час подано з урахуванням періодів фактичного ввімкнення та вимкнення підчерг. У графіках ГПВ ці проміжки позначені як «жовті» години.

Водночас у компанії застерігають, що ситуація з електропостачанням може змінюватися залежно від стану енергосистеми. Актуальну інформацію щодо відключень за конкретними адресами радять перевіряти на офіційному сайті обленерго.

Раніше ми повідомляли, що поліція Миколаєва вистежила небезпечного шахрая, який виманював гроші у пенсіонерів.

