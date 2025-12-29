У Миколаївській області в понеділок, 29 грудня, застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Запровадження обмежень пов’язане з пошкодженнями енергетичної інфраструктури внаслідок масованих ракетних і дронових ударів РФ.

Світло вимикатимуть упродовж дня — з 06:00 ранку до 23:59. Про це повідомляє Преса України з посиланням на АТ «Миколаївобленерго».

За попередніми даними, електропостачання припинятимуть за такими підчергами та часовими проміжками:

1.1 — з 14:00 до 17:30;

1.2 — з 10:30 до 14:00;

2.1 — з 07:00 до 10:30;

2.2 — з 07:30 до 10:30 та з 17:30 до 21:00;

3.1 — з 05:30 до 07:00 та з 10:30 до 14:00;

3.2 — з 14:00 до 17:30 та з 21:00 до 00:00;

4.1 — з 10:30 до 14:00;

4.2 — з 05:30 до 07:00 та з 17:30 до 21:00;

5.1 — з 07:00 до 10:30;

5.2 — з 14:00 до 17:30 та з 21:00 до 00:00;

6.1 — з 10:30 до 14:00 та з 17:30 до 20:30;

6.2 — з 09:30 до 10:30 та з 14:00 до 17:30.

Енергетики наголошують, що зазначений час подано з урахуванням періодів фактичного ввімкнення та вимкнення підчерг. У графіках ГПВ ці проміжки позначені як «жовті» години.

Водночас у компанії застерігають, що ситуація з електропостачанням може змінюватися залежно від стану енергосистеми. Актуальну інформацію щодо відключень за конкретними адресами радять перевіряти на офіційному сайті обленерго.

