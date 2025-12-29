Close Menu
Вівторок, 30 Грудня

Коли не буде світла на правому березі Києва 29 грудня: графік по чергах

На правому березі Києва у неділю, 29 грудня, діятимуть стабілізаційні графіки відключення електроенергії.
Регионы
Коли не буде світла на правому березі Києва 29 грудня: графік по чергах

На правому березі Києва у неділю, 29 грудня, діятимуть стабілізаційні графіки відключення електроенергії. Обмеження запроваджуються в межах планових заходів для балансування енергосистеми. Відключення стосуватимуться всіх черг і триватимуть упродовж доби з перервами. Про це повідомляє Преса України з посиланням на ДТЕК.

Згідно з опублікованою інформацією, світло на правому березі столиці вимикатимуть за такими чергами.

  • 1.1 черга — без світла з 00:00 до 01:30, з 08:00 до 12:00, з 18:30 до 22:30.
  • 1.2 черга — без світла з 00:00 до 01:30, з 08:00 до 12:00, з 18:30 до 22:30.
  • 2.1 черга — без світла з 08:00 до 15:00, з 18:30 до 22:30.
  • 2.2 черга — без світла з 00:00 до 01:30, з 08:00 до 15:00, з 18:30 до 22:30.
  • 3.1 черга — без світла з 01:00 до 05:00, з 11:30 до 18:30, з 22:00 до 24:00.
  • 3.2 черга — без світла з 11:30 до 18:30, з 22:00 до 24:00.
  • 4.1 черга — без світла з 01:00 до 08:00, з 11:30 до 15:30, з 22:00 до 24:00.
  • 4.2 черга — без світла з 01:00 до 05:00, з 11:30 до 15:30, з 22:00 до 24:00.
  • 5.1 черга — без світла з 06:00 до 11:30, з 15:00 до 19:00.
  • 5.2 черга — без світла з 06:00 до 11:30, з 15:00 до 19:00.
  • 6.1 черга — без світла з 04:30 до 08:30, з 15:00 до 20:00.
  • 6.2 черга — без світла з 04:30 до 08:30, з 15:00 до 22:00.

Енергетики зазначають, що вказані часові проміжки враховують технологічні процеси вимкнення та відновлення електропостачання. Мешканцям правого берега Києва радять стежити за оновленнями, оскільки графіки можуть коригуватися залежно від ситуації в енергосистемі. Актуальну інформацію щодо своєї адреси можна перевіряти на офіційних ресурсах енергокомпанії.

Окремо зазначимо, що на лівому березі Києва наразі застосовують екстрені відключення електроенергії. Це означає, що світло можуть вимикати позапланово та без прив’язки до стабілізаційних графіків, залежно від поточної ситуації в енергосистемі. Тривалість і черговість таких обмежень можуть змінюватися протягом дня, а відновлення живлення інколи відбувається нерівномірно в різних районах.

Енергетики закликають мешканців поставитися з розумінням і за можливості заздалегідь підготуватися до перебоїв. Оперативні оновлення щодо стану електропостачання рекомендують відстежувати на офіційних ресурсах та в повідомленнях енергокомпаній.

Раніше ми повідомляли, що у Києві запровадять цифрові перепустки для пересування вночі.

