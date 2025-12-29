9 січня 2026 року о 19:00 в Docker Pub Vinnitsa відбудеться яскравий концерт українського рок-гурту SPIV BRATIV — чотирьох братів з Черкас, які вже більше десяти років визначають сучасне обличчя українського року, пише Преса України.

Про гурт SPIV BRATIV

SPIV BRATIV — це не просто гурт, а ціла музична історія, що стала частиною культурного ландшафту України. Фіналісти шоу «Голос Країни» та «Україна має талант», вони завоювали серця слухачів своєю емоційністю, потужною енергетикою та щирістю, що знаходить відгук у кожному з нас, особливо в ці важкі часи. Музика гурту — це комбінація авторського року, глибокої ліричної тематики та активної соціальної позиції, що резонує з реаліями нашої країни.

Що чекати від концерту?

Цей концерт — це не просто виступ, а справжній емоційний потік, який надихає та заряджає. Вечір буде наповнений живою музикою, де кожна пісня є частиною нашої історії. SPIV BRATIV виконуватимуть як драйвові рок-композиції, так і глибокі, зворушливі треки, що стали справжнім саундтреком нашої реальності.

Що вас чекає на концерті

Потужний звук та захоплююча енергія

Щирість та емоції, що не мають фальші

Справжній український дух з першої ноти

Деталі події

Місце проведення: Docker Pub Vinnitsa

Дата: 9 січня 2026 року

9 січня 2026 року Час початку: 19:00

Не пропустіть можливість потрапити на концерт, що залишить враження, яке буде надихати ще довго після його завершення. Приходьте, буде гучно, чесно і по-українськи!

Квитки на концерт SPIV BRATIV

Квитки на концерт SPIV BRATIV у Docker Pub Vinnitsa можна придбати онлайн. Ціни на квитки варіюються від 400 до 550 гривень в залежності від категорії місць. Ви можете купити квитки через популярну платформу для продажу квитків Concert.ua.

Не відкладайте придбання квитків, адже кількість місць обмежена. Забезпечте собі місце на найбільш емоційному концерті року вже сьогодні!

