Британський боксер Ентоні Джошуа став учасником серйозної автомобільної аварії в Нігерії, внаслідок якої загинули щонайменше дві людини. ДТП сталася на автомагістралі Lagos‑Ibadan Expressway у штаті Огун. За попередніми даними, Lexus, у якому їхав спортсмен, зіткнувся зі стоячим вантажним автомобілем, що призвело до смертельних наслідків для двох пасажирів. Сам Джошуа отримав незначні травми та був доставлений до медичного закладу для огляду. Місцева поліція підтвердила, що 36‑річний боксер, який сидів на задньому сидінні авто, не має серйозних ушкоджень, і його життю нічого не загрожує. Про це розповідає Преса України з посиланням на Reuters.

Ентоні Джошуа, який має британське та нігерійське походження, прибув до Нігерії незадовго після свого недавнього поєдинку з Джейком Полом. 19 грудня 2025 року він переміг американського боксера‑інфлюенсера Джейка Пола нокаутом у шостому раунді під час поєдинку в Майамі. Після цього поєдинку спортсмен вирушив до Нігерії, де планував провести святкові дні разом із сім’єю та близькими.

Свідки події розповіли, що аварія сталася під час руху двох позашляховиків у колоні, коли Lexus, за нез’ясованих обставин, виїхав на зустрічну смугу та врізався у вантажівку. Один із очевидців, який допомагав рятувальникам після зіткнення, зазначив, що ситуація була дуже небезпечною, і врятувати життя всіх учасників не вдалося.

Відео та фотографії з місця події показують сильно пошкоджений Lexus із розбитим склом та уламками, а також самого Джошуа, що стоїть поруч із машиною після аварії. Це викликало широку реакцію серед шанувальників спорту та користувачів інтернету, багато з яких висловили підтримку боксеру та співчуття сім’ям загиблих.

Ентоні Джошуа потрапив в ДТП

Поліція штату Огун та Федеральний корпус безпеки доріг Нігерії також заявили, що попередні ознаки вказують на можливі порушення швидкісного режиму та ризиковані маневри під час руху як фактори, що призвели до трагедії. Вони підкреслили важливість дотримання правил дорожнього руху для запобігання подібних інцидентів у майбутньому.

Джошуа є відомим британським бійцем у важкій вазі, олімпійським чемпіоном 2012 року та колишнім чемпіоном світу за кількома версіями (IBF, WBA, WBO та IBO). Протягом кар’єри він завоював широку міжнародну популярність і залишається однією з найвідоміших фігур у сучасному боксі.

Промоутери та представники команди Джошуа наразі підтримують зв’язок із ним і чекають на подальші оновлення щодо його стану після аварії. Станом на цей момент офіційних коментарів від самого боксера не надходило.

Публіка та фанати активно реагують на новину, бажаючи Джошуа якнайшвидшого одужання та безпеки у подальших планах, включаючи можливі майбутні поєдинки у 2026 році.

