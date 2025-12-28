Close Menu
Актуально
Підписатися
Вівторок, 30 Грудня

Військова підготовка для студентів медичних спеціальностей: що зміниться з 2026 року

З 1 січня 2026 року військова підготовка для офіцерів запасу стане обов'язковою для студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей.
Дяченко Олена  Украина Коментарів немає2 хвилин читання
Військова підготовка для студентів медичних спеціальностей: що зміниться з 2026 року
Військова підготовка для студентів медичних спеціальностей: що зміниться з 2026 року

З 1 січня 2026 року в Україні вступає в силу закон, який зробить військову підготовку для офіцерів запасу обов’язковою для студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей.

Про це повідомляє Преса України з посиланням на прес-службу Верховної Ради.

Йдеться про Закон України №4538-IX “Про внесення змін до статті 11 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, який регулює підготовку офіцерів запасу медичної служби.

Кого стосуються зміни

Згідно з новим законом, добровільну військову підготовку проходитимуть громадяни України, які:

  • мають або здобувають вищу освіту не нижче рівня бакалавра;
  • придатні до військової служби за станом здоров’я;
  • успішно пройшли професійно-психологічний відбір.

Однак для студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей така підготовка стане обов’язковою за умови придатності до служби та успішного проходження відбору.

Вищі навчальні заклади всіх форм власності, що мають ліцензію на підготовку медиків і фармацевтів, зобов’язані організувати для своїх студентів проходження військової підготовки за програмою офіцерів запасу.

Навіщо це потрібно

Прийнятий закон має на меті забезпечення країни необхідними військово-медичними кадрами. Очікується, що його реалізація дозволить:

  • підвищити якість і своєчасність надання медичної допомоги військовим;
  • поліпшити медичне забезпечення на всіх етапах — догоспітальному, госпітальному та реабілітаційному;
  • зміцнити спроможність медичних підрозділів Збройних сил України та інших військових формувань в умовах особливого періоду.

Таким чином, держава формує системний резерв медичних офіцерів, необхідних для забезпечення оборони та безпеки країни.

Раніше ми розповідали, що нещеплених медиків та чиновників почнуть відсторонювати від роботи.

Post Views: 25
В тему
Додати коментар

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.