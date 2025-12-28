З 1 січня 2026 року в Україні вступає в силу закон, який зробить військову підготовку для офіцерів запасу обов’язковою для студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей.

Про це повідомляє Преса України з посиланням на прес-службу Верховної Ради.

Йдеться про Закон України №4538-IX “Про внесення змін до статті 11 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, який регулює підготовку офіцерів запасу медичної служби.

Кого стосуються зміни

Згідно з новим законом, добровільну військову підготовку проходитимуть громадяни України, які:

мають або здобувають вищу освіту не нижче рівня бакалавра;

придатні до військової служби за станом здоров’я;

успішно пройшли професійно-психологічний відбір.

Однак для студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей така підготовка стане обов’язковою за умови придатності до служби та успішного проходження відбору.

Вищі навчальні заклади всіх форм власності, що мають ліцензію на підготовку медиків і фармацевтів, зобов’язані організувати для своїх студентів проходження військової підготовки за програмою офіцерів запасу.

Навіщо це потрібно

Прийнятий закон має на меті забезпечення країни необхідними військово-медичними кадрами. Очікується, що його реалізація дозволить:

підвищити якість і своєчасність надання медичної допомоги військовим;

поліпшити медичне забезпечення на всіх етапах — догоспітальному, госпітальному та реабілітаційному;

зміцнити спроможність медичних підрозділів Збройних сил України та інших військових формувань в умовах особливого періоду.

Таким чином, держава формує системний резерв медичних офіцерів, необхідних для забезпечення оборони та безпеки країни.

