27 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку фронту загинув командир «Російського добровольчого корпусу» (РДК) Денис Капустін, відомий за позивним WhiteRex. Він отримав смертельне поранення внаслідок атаки ворожого FPV‑дрона під час нічного зіткнення. РДК у своїй заяві зазначив, що Капустін загинув героїчно, виконуючи бойове завдання, передає Преса України.

Хто був Денис Капустін?

Денис Капустін був засновником і командиром Російського добровольчого корпусу, який був створений восени 2022 року. В корпусі здебільшого воювали росіяни, що підтримували Україну у її боротьбі проти агресії Кремля. До війни він був громадянином Росії і мав скандальну репутацію в праворадикальних колах Європи, а також організовував події у бойових видах спорту під брендом White Rex. Після початку повномасштабного вторгнення він переїхав до України і присвятив себе формуванню добровольчого підрозділу.

Роль РДК у війні

Російський добровольчий корпус під командуванням Капустіна брав участь у численних операціях на території Росії, включаючи рейди у Брянській та Бєлгородській областях, де вони вступали в бойові зіткнення з російськими силовиками. Ці рейди привертали увагу міжнародних ЗМІ та значно збільшили вплив РДК серед тих, хто виступав проти режиму Путіна. Операції були добре організовані, і вони неодноразово захоплювали російську техніку та зброю.

Втрата для українських сил і Росії

Загибель Капустіна стала значною втратою як для Російського добровольчого корпусу, так і для сил, які борються проти російської агресії. Його смерть залишає прогалину в рядах добровольців, оскільки він був однією з найбільш помітних фігур, яка надихала інших росіян приєднуватися до боротьби за свободу України. Для українських сил ця втрата має важливе значення, оскільки Капустін був сильним лідером, який багато зробив для боротьби з Кремлем.

Після смерті Дениса Капустіна, Російський добровольчий корпус пообіцяв продовжити боротьбу, мститися за загиблого командира і виконувати свої бойові завдання. Проте, його смерть може вплинути на моральний стан підрозділів і на стратегічні плани РДК. Водночас ця втрата стала відчутною не лише для бойовиків, але й для ширшої антипутінської спільноти.

