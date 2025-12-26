Close Menu
Зеленський позбавив стипендій українських спортсменів: хто потрапив до списку

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким позбавив державних стипендій низку відомих українських спортсменів.
Дяченко Олена  Спорт Коментарів немає2 хвилин читання
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким позбавив державних стипендій низку відомих українських спортсменів, серед яких стрибунка у воду Софія Лискун і її тренерка Олександра Сендзюк. Про це повідомляє Преса України з посиланням на сайт глави держави.

Позбавлення стипендій: випадок Софії Лискун

Одним із найбільш обговорюваних рішень стало позбавлення президентських виплат стрибунки у воду Софії Лискун і її наставниці Олександри Сендзюк. Це рішення було прийнято після того, як Лискун офіційно змінила український паспорт на російський. Реакція української спортивної спільноти була миттєвою. Федерація стрибків у воду України на екстреному засіданні виконкому анулювала всі титули та нагороди Лискун, здобуті під егідою цієї організації.

Спортсмені, яких позбавили стипендій: від Бубки до Клочкової

Окрім активних спортсменів, під дію указу потрапили також люди, які десятиліттями були символами українського спорту. Серед них:

  • Сергій Бубка — багаторічний очільник Національного олімпійського комітету України (2005-2022);
  • Яна Клочкова — одна з найтитулованіших олімпійських чемпіонок України, яка після початку повномасштабного вторгнення переїхала до окупованого Криму і досі не висловлює позицію щодо агресії Росії;
  • Ілля Кваша — призер Олімпійських ігор і чемпіон Європи зі стрибків у воду;
  • Інна Фролова — срібна призерка Олімпійських ігор з академічного веслування;
  • Валерій Лозик — бронзовий призер Олімпійських ігор 1988 року;
  • Євген Браславець та Ігор Матвієнко — олімпійські чемпіони з яхтингу.

Ситуація з Сергієм Бубкою

Особливо напружена ситуація склалася навколо Сергія Бубки. Нещодавно Національний олімпійський комітет України опублікував привітання Бубці з нагоди його дня народження. Однак після хвилі критики допис був оперативно видалений з офіційних сторінок НОК у соціальних мережах без пояснень.

Раніше ми розповідали, що Андрій Шевченко отримав важливу посаду у FIFA.

