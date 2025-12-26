Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким позбавив державних стипендій низку відомих українських спортсменів, серед яких стрибунка у воду Софія Лискун і її тренерка Олександра Сендзюк. Про це повідомляє Преса України з посиланням на сайт глави держави.

Позбавлення стипендій: випадок Софії Лискун

Одним із найбільш обговорюваних рішень стало позбавлення президентських виплат стрибунки у воду Софії Лискун і її наставниці Олександри Сендзюк. Це рішення було прийнято після того, як Лискун офіційно змінила український паспорт на російський. Реакція української спортивної спільноти була миттєвою. Федерація стрибків у воду України на екстреному засіданні виконкому анулювала всі титули та нагороди Лискун, здобуті під егідою цієї організації.

Спортсмені, яких позбавили стипендій: від Бубки до Клочкової

Окрім активних спортсменів, під дію указу потрапили також люди, які десятиліттями були символами українського спорту. Серед них:

Сергій Бубка — багаторічний очільник Національного олімпійського комітету України (2005-2022);

— багаторічний очільник Національного олімпійського комітету України (2005-2022); Яна Клочкова — одна з найтитулованіших олімпійських чемпіонок України, яка після початку повномасштабного вторгнення переїхала до окупованого Криму і досі не висловлює позицію щодо агресії Росії;

— одна з найтитулованіших олімпійських чемпіонок України, яка після початку повномасштабного вторгнення переїхала до окупованого Криму і досі не висловлює позицію щодо агресії Росії; Ілля Кваша — призер Олімпійських ігор і чемпіон Європи зі стрибків у воду;

— призер Олімпійських ігор і чемпіон Європи зі стрибків у воду; Інна Фролова — срібна призерка Олімпійських ігор з академічного веслування;

— срібна призерка Олімпійських ігор з академічного веслування; Валерій Лозик — бронзовий призер Олімпійських ігор 1988 року;

— бронзовий призер Олімпійських ігор 1988 року; Євген Браславець та Ігор Матвієнко — олімпійські чемпіони з яхтингу.

Ситуація з Сергієм Бубкою

Особливо напружена ситуація склалася навколо Сергія Бубки. Нещодавно Національний олімпійський комітет України опублікував привітання Бубці з нагоди його дня народження. Однак після хвилі критики допис був оперативно видалений з офіційних сторінок НОК у соціальних мережах без пояснень.

