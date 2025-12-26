Відомий український скрипаль-віртуоз Василь Попадюк вирушає з концертним туром Україною та завітає до Харкова. Виступ відбудеться на сцені ХНАТОБ LOFT STAGE, що розташована за адресою: вулиця Сумська, 25. Цієї зими харків’яни матимуть змогу наживо почути музиканта, якого вважають однією з найяскравіших постатей світової інструментальної сцени. Концерт стане частиною великого туру, що охопить понад 20 міст України, пише Преса України.

Хто такий Василь Попадюк

Василя Попадюка добре знають далеко за межами країни. В Іспанії його називають «живим нервом» за емоційність і глибину виконання, у США — «Maestro Violin», а в Канаді — «золотою скрипкою». Особливим визнанням стало й те, що саме його скрипка прозвучала в ювілейному альбомі вокаліста легендарного гурту Іен Ґіллан із Deep Purple. Цей факт лише підкреслює міжнародний рівень українського музиканта.

Маестро володіє одразу 15 музичними інструментами та неодноразово здобував перемоги на престижних міжнародних конкурсах. Одним із найгучніших досягнень стала участь у популярному канадському шоу «Велика музична канадська мрія», де Попадюк посів друге місце серед 15 тисяч учасників. Його шлях у музиці — це поєднання академічної школи, світового досвіду та власного унікального стилю, який легко впізнати з перших нот.

Попри багаторічне життя за кордоном, Василь Попадюк залишається вірним амбасадором української культури. Він регулярно виступає на міжнародних сценах, популяризуючи українську музику у світі, та активно підтримує Україну благодійними концертами. Значна частина його виступів спрямована на допомогу країні у складний час, що додає кожному концерту особливого сенсу.

Концерт у Харкові

У Харкові музикант представить спеціальну програму, яка поєднає енергію світової музики з глибокою українською душею. Глядачів чекає живе звучання, емоційні імпровізації та справжній музичний діалог із залом. Цей концерт обіцяє стати однією з найяскравіших культурних подій зимового сезону в місті.

Квитки: ціни та де купити

Квитки на концерт уже доступні у продажу. Їх можна придбати онлайн на популярних українських квиткових сервісах, зокрема Concert.ua, Internet-Bilet, Kontramarka та Karabas. Вартість квитків у Харкові стартує орієнтовно від 290 гривень і сягає 890 гривень, залежно від обраної зони та місця в залі. Організатори радять не зволікати з покупкою, адже концерти Василя Попадюка традиційно збирають повні зали, а кількість місць обмежена.

