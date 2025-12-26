З наближенням новорічних свят багато українців планують відправлення або отримання посилок, тому важливо знати, як працюватимуть поштові служби в період святкових вихідних.

«Укрпошта» та «Нова пошта» вже оприлюднили свої графіки роботи на Новий рік 2026, і ось що варто врахувати, щоб не опинитись у ситуації, коли посилка не буде доставлена вчасно. Про це повідомляє Преса України з посиланням на УНІАН.

Графік роботи «Укрпошти» на святкові дні

Державна пошта «Укрпошта» анонсувала скорочений графік на Новий рік:

31 грудня 2025 року — відділення працюють до 16:00, тому краще не відкладати відправлення на останній момент.

— відділення працюють до 16:00, тому краще не відкладати відправлення на останній момент. 1 січня 2026 року — вихідний день, відділення не працюють.

Важливо: Оскільки святкові дні можуть призвести до затримок, Укрпошта рекомендує здійснити відправлення або отримання посилок заздалегідь, щоб уникнути непередбачених затримок.

Графік роботи «Нової пошти» на Новий рік

Приватна компанія «Нова пошта» також змінила графік роботи своїх відділень і кур’єрської служби на новорічний період:

31 грудня 2025 року — відділення працюють до 17:00.

— відділення працюють до 17:00. 1 січня 2026 року — вихідний день, відділення та кур’єри не працюють.

— вихідний день, відділення та кур’єри не працюють. 2 січня 2026 року — робота відділень відновлюється у звичайному режимі.

Як і в випадку з «Укрпоштою», клієнти «Нової пошти» можуть користуватися поштоматами для отримання посилок, навіть коли відділення закриті.

Поради для клієнтів

Заберіть посилки завчасно: Якщо ви чекаєте важливу посилку або плануєте відправлення, зробіть це до 31 грудня, оскільки після цього у святкові дні робота поштових відділень буде обмежена. Використовуйте поштомати: Якщо ви не зможете забрати посилку у відділенні, зверніться до поштоматів, які працюють навіть у святкові дні. Перевірте роботу відділень: Рекомендуємо заздалегідь перевірити графік роботи відділення на офіційних сайтах «Укрпошти» та «Нової пошти», оскільки у різних містах та районах можуть бути незначні зміни.

Як «Укрпошта», так і «Нова пошта» готові до роботи в період свят, однак потрібно враховувати скорочений графік та вихідні дні. Для уникнення затримок з відправленням чи отриманням посилок, рекомендується скористатися послугами пошти завчасно. Святкові дні — це час для відпочинку, тому краще все підготувати до останнього моменту, щоб не пропустити важливі моменти свят.

Пам’ятайте, що додаткову інформацію про роботу відділень та зміни в графіку можна завжди знайти на офіційних сайтах «Укрпошти» та «Нової пошти».

Раніше ми розповідали, що “Укрпошта” продаватиме на аукціоні незатребувані посилки.