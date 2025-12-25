Волонтерська організація «Українська команда» оголосила про проведення різдвяного збору на закупівлю антидронових сіткометів для захисників України. Це спеціальні пристрої, які допомагають убезпечити наших військових від ворожих дронів, навіть тих, що працюють на оптоволокні.

Як повідомляє Преса України, оголошення про збір було опубліковано на Facebook-сторінці волонтерського штабу. У своєму зверненні волонтери закликають українців підтримати ініціативу і зробити свій внесок у спільну справу, аби подарувати нашим бійцям додатковий захист на фронті.

«Друзі, ми всі скоро зберемося за святковим столом, але давайте не забудемо про тих, хто стоїть на передовій, захищаючи наш спокій і мирне життя. Подаруймо нашим захисникам можливість повернутися додому живими та здоровими. Давайте допоможемо їм!», — йдеться у зверненні.

Антидронові сіткомети, які закуповуються в рамках збору, є ефективним засобом для боротьби з дронами, що можуть використовувати оптоволокно для своєї роботи. Волонтери підкреслюють, що це сучасна зброя, яка суттєво підвищує рівень безпеки на фронті.

Як долучитися до збору

Для того, щоб допомогти, можна здійснити донат на зазначені реквізити через банківські платформи:

Приватбанк

UAPay

Монобанк

Номер картки для переказу: 4874 1000 2822 1565.

Волонтери також закликають: «Сьогодні свято, давайте донатимо щедро, щоб наші бійці могли отримати цей важливий захист на передову!».

Тако варто нагадати, що волонтери “Української команди” передали на передову майже 3500 БпЛА.