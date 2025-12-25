Наближається Новий рік, і багато українців вже планують відпочинок у Карпатах. Однак, бронювання готелів для святкового періоду вже на межі, і знайти вільне місце — справжній квест. Але не хвилюйтесь, є шанс знайти як розкішні варіанти, так і затишні котеджі на будь-який бюджет, якщо добре попрацювати над пошуком. Преса України з посиланням на BLIK.UA розповідає про доступні пропозиції на Booking.com та найкращі варіанти для святкування Нового року та першого тижня січня.

Буковель: популярний, але дорогий

У Буковелі, на найбільшому курорті України, ситуація з житлом на період з 31 грудня по 2 січня досить складна — майже всі місця заброньовані. Вільні номери залишились в основному тільки в дорогих апартаментах або люксових номерах мережевих готелів. Ціни тут стартують від 9 900 грн, а за найдорожчі варіанти можуть запросити до 106 179 грн за люкс для великої компанії.

За таку суму ви отримаєте не лише номер, а й сніданки, доступ до SPA, басейни з підігрівом та зручне розташування біля витягів. Якщо ж ви плануєте приїхати після 3 січня, ціни трохи знижуються — можна знайти гарні варіанти за 7 000 – 9 000 грн. Але варто пам’ятати, що Буковель — це не тільки лижі, а й активні вечірки, тому тиші тут не варто очікувати.

Котеджі в Микуличині та Татарові: комфорт і автентика

Якщо ви шукаєте більш затишну атмосферу без гучних тусовок, зверніть увагу на села поруч з Буковелем: Татарів та Микуличин. Тут можна знайти котеджі та будинки для 2-8 осіб. Ціни на Новий рік варіюються від 7 440 до 20 000 грн за 3-4 ночі.

Переваги таких варіантів — наявність власної кухні, мангалу та генератора, що особливо важливо в умовах зимового відпочинку. Після 3 січня ціни знижуються до 5 000 – 7 000 грн. Такі варіанти підходять для тих, хто хоче поєднати комфорт з відпочинком у горах.

Яремче: доступно і атмосферно

Яремче — один з найбільш доступних курортів Карпат, який залишається популярним навіть у пік сезону. Приватні садиби пропонують кімнати за ціною 2 700 – 5 000 грн за дві ночі. Це не розкішний готель, але справжня гуцульська гостинність та чудовий вид на Прут гарантовані.

Готелі середнього класу в центрі Яремче пропонують номери за 4 000 – 6 000 грн на двох. Плюс Яремче — добре розвинена інфраструктура, тому вам не доведеться залежати від готельного ресторану. Після свят ціни ще можуть знизитися, і можна буде знайти непогані знижки.

Славське та Верховина: для шукачів пригод

Славське, хоча й не має таких розвинених витягів, як Буковель, все ж популярне завдяки чудовим краєвидам і атмосфері. На Новий рік стандартний номер у готелі обійдеться від 2 400 грн.

Верховина приваблює тих, хто хоче втекти від цивілізації. Ціни тут стартують від 2 000 грн, але дорога може бути складною через снігопади. Якщо ви шукаєте тишу і природу, то це ідеальне місце для відпочинку.

Як заощадити на відпочинку в Карпатах після свята?

Якщо ви не хочете святкувати Новий рік у горах, перший тиждень січня — ваш ідеальний час для поїздки. Починаючи з 3-4 січня, потік туристів спадає, і багато готелів пропонують знижки до 20-30%. Тобто, те, що коштувало 10 000 грн на Новий рік, після свят можна забронювати за 7 000 грн.

Це також чудовий час для оренди великих котеджів — компанії, які приїжджали на свята, вже роз’їжджаються, і власники охоче йдуть на поступки.

Корисна порада: сайт BLIK.UA рекомендує моніторити Booking.com саме ввечері 1 січня, так як часто можна знайти скасування бронювань за низькими цінами, щоб не залишити номер порожнім.

На що звернути увагу при виборі житла

Генератори та Starlink : У 2026 році це не розкіш, а необхідність. Обов’язково уточнюйте наявність цих послуг у власника перед оплатою.

: У 2026 році це не розкіш, а необхідність. Обов’язково уточнюйте наявність цих послуг у власника перед оплатою. Доїзд : Якщо ви не на повному приводі, не обирайте хатинки в горах, бо шлях може бути складним.

: Якщо ви не на повному приводі, не обирайте хатинки в горах, бо шлях може бути складним. Харчування : Багато садиб пропонують домашню кухню — це часто дешевше та смачніше, ніж у ресторанах, але краще домовитись заздалегідь.

: Багато садиб пропонують домашню кухню — це часто дешевше та смачніше, ніж у ресторанах, але краще домовитись заздалегідь. Чек-аут: Важливо уточнити час виїзду, оскільки на свята багато готелів мають жорсткі вимоги щодо виїзду для підготовки номерів до нових гостей.

Попри високу популярність Карпат на новорічні свята, завжди можна знайти вільне місце для відпочинку. Обирайте готель чи котедж за своїм смаком і бюджетом, насолоджуйтеся атмосферою свят та чудовими краєвидами. Розумно плануючи свій відпочинок, ви зможете провести Новий рік у Карпатах і отримати максимум емоцій.

