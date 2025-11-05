Новий рік — це час, коли європейські міста перетворюються на казкові сцени з феєрверками, музикою та давніми традиціями. Якщо шукаєте ідеальне місце, щоб зустріти 2026-й, Європа пропонує безліч сценаріїв — від гучних вуличних свят до камерних вечорів під зоряним небом. Кожне місто має власну атмосферу, де тісно переплетені історія, культура й сучасні розваги. Хтось обирає споглядати салюти над ріками, інші — танцювати до ранку у клубах або дотримуватися святкових гастрономічних обрядів. Преса України ділиться добірка напрямків, які часто рекомендують тревел-видання на кшталт Lonely Planet для новорічних поїздок.

Лондон: феєрверки над іконічним горизонтом і великі вечірки

Лондон не втомлюється дивувати у святкову ніч: уздовж Темзи збираються тисячі глядачів, аби побачити традиційний новорічний салют, що запускають з околиць London Eye. Найкращі зони перегляду зазвичай потребують квитків, тож їх купують заздалегідь, але безкоштовні оглядові точки, як-от Primrose Hill чи Hampstead Heath, теж відкривають чудову панораму. Популярні круїзи Темзою з келихом і музикою додають урочистості, а тематичні бали й вечірки — від музеїв до клубів — тривають до ранку. Вдруге відчути магію свята можна на новорічному параді 1 січня, яким Лондон урочисто вітає новий рік.

Лондон

Берлін: танці до світанку у партійній столиці Європи

Столиця Німеччини зустрічає новий рік як велике вуличне шоу: біля Бранденбурзьких воріт проходить концерт із живою музикою, світловими інсталяціями та діджей-сетами, що завершуються салютом над Квадригою. Альтернатива — велетенські indoor-вечірки на майданчиках на кшталт Kulturbrauerei з багатьма залами, десятками діджеїв і живими гуртами за одним квитком. Для фанів електроніки — легендарні техно-клуби; для поціновувачів класики — гала-концерти у залах та палацах. Різноманіття настільки велике, що святкування непомітно переходить у перший світанок року.

Берлін

Лісабон: салюти над Тежу і португальські традиції

У Лісабоні головний акцент свята — феєрверки над рікою Тежу, які зручно спостерігати з численних мірадорів на семи пагорбах, із площі Praça do Comércio або біля Torre de Belém. Місто — рай для гурманів: ресторани пропонують спеціальні новорічні сети, а охочі поєднати видовища й комфорт обирають приватні річкові прогулянки чи вечори фаду. Нічне життя вируватиме у Bairro Alto з безліччю барів і клубів. Традиційно опівночі португальці з’їдають 12 ягід винограду під келих еспуманте — на удачу в кожному місяці нового року.

Лісабон

Париж: місто вогнів, яке сяє ще яскравіше

Париж у новорічну ніч перетворює Єлисейські Поля на велику сцену: світлове й звукове шоу завершується салютом над Тріумфальною аркою. Романтичної панорами додає Монмартр — огляд із площі перед Сакре-Кер особливо популярний. Місто пропонує безліч форматів: від гастрономічних вечерь у вишуканих ресторанах (бронювання краще робити завчасно) до легендарних шоу Moulin Rouge. На любителів клубної сцени чекають вечірки на дахах і маскаради, що триватимуть до ранку.

Париж

Дублін: фестивальна ніч з ірландським колоритом

Дублін зустрічає Новий рік масштабним міським фестивалем на кількох локаціях, зокрема у Дублінському замку, де влаштовують концерти, світлові шоу та фуд-зони. Центр легко обійти пішки: вдень варто завітати до собору Крайст-Черч або Guinness Storehouse, а ввечері — до набережних річки Ліффі, де сяє святкова ілюмінація. Наступного дня місто не сповільнюється: камерні концерти, тематичні екскурсії та традиційні паби дарують теплу, невимушену атмосферу справжніх ірландських свят.

Дублін

Тромсе: феєрверки і північне сяйво за полярним колом

Норвезьке Тромсе, розташоване далеко за Полярним колом, дарує особливий сценарій святкування: салюти тут суперничають із природним дивом — полярною авророю. Найкращі краєвиди відкриваються з вершини Storsteinen, куди підвозить канатна дорога, але не менш яскраві враження дають тури на пошуки північного сяйва. Місцеві часто збираються на домашні вечірки, проте ресторани й бари працюють за святковими меню, тож варто бронювати заздалегідь. Для поціновувачів пригод — виїзди з собачими упряжками та зимові сафарі, що роблять Новий рік справжньою арктичною пригодою.

Тромсе

Також ми розповідали, що з Ужгорода тепер можна без пересадок дістатися одразу до трьох європейських столиць — Відня, Будапешта та Братислави.