У 2026 році правила гри в соціальних мережах зміщуються: тепер важливіше не ідеальність контенту, а його кількість і системність. Алгоритми платформ диктують нові умови, і те, що працювало раніше, тепер не дає таких результатів. Преса України з посиланням на РБК-Україна розповідає про головні тренди, які визначатимуть розвиток соцмереж у наступному році, а також розповів, які формати контенту зникнуть.

Тренд №1: Кількість контенту важливіша за якість

У 2026 році на перший план виходить не один ідеальний пост, а великий обсяг контенту. Алгоритми все частіше віддаватимуть перевагу саме кількості публікацій, ніж їхній якості. Зараз вже не достатньо публікувати лише один пост на день, якщо ваш конкурент викладає від 50 до 90 одиниць контенту щодня.

Тарас Томенчук, маркетолог та засновник SMM-агенції, пояснює це так: “Охоплення у 2026 році здобуваються значно легше завдяки масштабованості. Це не означає, що якість втратила свою важливість, але масштаб стає важливішим за один ідеальний пост”.

Саме тому зростає популярність так званих “ферм контенту”, коли з одного великого матеріалу, наприклад, інтерв’ю або виступу, створюються десятки форматів для різних платформ: YouTube, Reels, TikTok, Shorts, Threads.

Тренд №2: AI-контент

Контент, створений за допомогою штучного інтелекту, продовжить свою популярність у 2026 році. Однак є важливі обмеження. Коли використання AI стає надто очевидним і неадекватним, це може призвести до зниження довіри у аудиторії. Наприклад, якщо для показу нової колекції використовуються лише AI-моделі, і це виглядає неприродно, глядачі можуть відчути відразу.

“AI-контент працює добре, якщо він органічно вписується в контекст і додає цінність”, — пояснює Томенчук. Він також нагадує, що за правилами Meta AI-контент обов’язково потрібно маркувати, і це може вплинути на довіру та продажі.

Тренд №3: Мікросегментація

Сьогодні контенту стало значно більше, і просто “робити для всіх” уже не працює. У 2026 році важливо чітко визначити свою аудиторію і створювати контент для неї. Тренди, орієнтовані на широку аудиторію, дають лише охоплення, але справжню цінність приносить фокус на конкретні інтереси та потреби.

“Якщо ви бізнес або експерт, просто жартувати в TikTok, якщо це не ваша аудиторія, не має сенсу. Мікросегментація плюс правильний контент — це основа для створення сильної спільноти”, — зазначає маркетолог.

Тренд №4: Людяність замість ідеальності

У 2026 році ще більше значення матиме автентичність і щирість. Простий, живий контент, який демонструє реальність “тут і зараз”, сприйматиметься набагато краще за відполіровані ідеальні образи. Люди хочуть бачити справжніх людей, а не вигаданих персонажів або перфекціоністичні зображення.

“Не бійтеся бути неідеальними, не бійтеся хейту. Це формує справжнє ком’юніті, де швидкість і щирість важливіші за ідеальний монтаж”, — додає Томенчук. І це важливо для тих, хто хоче створювати активні та зацікавлені спільноти навколо бренду.

Які зміни чекають на соцмережі в 2026 році?

Публікуйте більше контенту — це допоможе вам збільшити охоплення та утримати увагу вашої аудиторії. Будьте швидкими і правдивими, не бійтеся показувати свої недоліки. Чітко визначте свою аудиторію та створюйте контент саме для неї. Формуйте ком’юніті через автентичність, а не через ідеальність.

У 2026 році виграють ті, хто адаптується до нових умов — публікує більше контенту, створює його швидше і правдивіше, чітко знає свою цільову аудиторію та будує ком’юніті, орієнтуючись на реальність, а не на ідеальність.

