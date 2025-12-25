Мережа магазинів EVA, відома своєю великою кількістю акцій та спеціальних пропозицій, оголошує старт акції «Товар дня» на 25 грудня. Це чудова можливість придбати популярні продукти за значно зниженими цінами. Пропозиція діє лише впродовж однієї доби — 25 грудня, і включає широкий асортимент товарів: від косметики до парфумів та засобів для догляду, пише Преса України.

В акції бере участь цілий ряд популярних товарів, і знижки на них можуть досягати до 73%. Ось кілька товарів, які потрапили до акції «Товар дня»:

Список товарів акції на 25 грудня

Trussardi Donna Туалетна вода жіноча (50 мл) Акційна ціна : 829 грн

: 829 грн Знижка: 73% (оригінальна ціна 3 021 грн)

Ця елегантна туалетна вода від Trussardi — ідеальний вибір для жінок, які шукають класичний аромат для щоденного використання. Karseell Набір для відновлення волосся Karseell Maca Essence Repair Set Акційна ціна : 799 грн

: 799 грн Знижка: 60% (оригінальна ціна 2 000 грн)

Набір для відновлення волосся допоможе повернути йому здоровий вигляд, надаючи шовковистість і блиск. Joy Трусики-підгузки Joy Run & Fun (розмір 6, 15-26 кг, 36 шт) Акційна ціна : 199 грн

: 199 грн Знижка: 41% (оригінальна ціна 336 грн)

Підгузки Joy — це не тільки комфорт для вашого малюка, а й економія для батьків. Maybelline New York Туш для подовження вій Акційна ціна : 259 грн

: 259 грн Знижка: 48% (оригінальна ціна 499 грн)

Туш для вій, яка дає ефект подовжених та об’ємних вій, ставши справжнім хітом серед косметичних засобів. Joy Трусики-підгузки Joy Run & Fun (розмір 5, 11-15 кг, 40 шт) Акційна ціна : 199 грн

: 199 грн Знижка: 41% (оригінальна ціна 336 грн)

Ідеальний вибір для малюків старшого віку, що активно пізнають навколишній світ.

Що таке акція «Товар дня» в EVA?

Акція «Товар дня» — це спеціальна пропозиція від EVA, яка дозволяє придбати популярні та необхідні товари зі значними знижками. Всі акційні товари доступні лише протягом одного дня, тому важливо не зволікати з покупкою.

Пропозиція обмежена по часу, тому не пропустіть шанс заощадити на покупках для себе та своїх близьких!

Як скористатися акцією?

Щоб скористатися акцією «Товар дня», достатньо зайти на сайт EVA та вибрати товари, які вас цікавлять. Знижки діють лише на поточний день, тому варто поспішити, поки акційні ціни ще доступні. Ви можете придбати ці товари як в інтернет-магазині, так і в одному з фізичних магазинів мережі.

Не пропустіть шанс придбати популярні товари за вигідними цінами 25 грудня!

