З 18 грудня до 2 січня в супермаркетах VARUS триває акція “Прикрась свято вигідними цінами”. Це чудова можливість зробити святкові покупки за вигідними цінами на найпопулярніші товари. В акції беруть участь продукти харчування, напої, святкові декорації та подарункові набори. Придбати все необхідне до свят тепер можна з великими знижками. Акція триватиме до початку нового року, тому не пропустіть шанс вигідно підготуватися до свят, пише Преса України.

Акційні товари та знижки

1. Продукти харчування:

PROSECCO DOC ігристе біле брют 0.75 л — було 399 грн, стало 229 грн (знижка 43%).

— було 399 грн, стало 229 грн (знижка 43%). Вино червоне напівсухе Merlot 0.75 л — було 209 грн, стало 89.9 грн (знижка 57%).

— було 209 грн, стало 89.9 грн (знижка 57%). Різдвяне темне пиво “Львівське” 0.48 л — було 40.8 грн, стало 25.5 грн (знижка 38%).

— було 40.8 грн, стало 25.5 грн (знижка 38%). Кава розчинна Ambassador Premium Strong — було 568 грн, стало 249.9 грн (знижка 56%).

— було 568 грн, стало 249.9 грн (знижка 56%). Кава розчинна Nescafe Gold 310 г — було 731.9 грн, стало 418.9 грн (знижка 43%).

— було 731.9 грн, стало 418.9 грн (знижка 43%). Ананаси у власному соку (565 г) — було 119 грн, стало 64.9 грн (знижка 45%).

— було 119 грн, стало 64.9 грн (знижка 45%). Пепсі 1.75 л (в асортименті) — було 51.9 грн, стало 34.9 грн (знижка 33%).

— було 51.9 грн, стало 34.9 грн (знижка 33%). Сир Маасдам 45% ТМ Arafos 100 г — було 54.99 грн, стало 32.99 грн (знижка 40%).

— було 54.99 грн, стало 32.99 грн (знижка 40%). Балик варено-копчений ТМ Rancho 100 г — було 45.99 грн, стало 22.99 грн (знижка 50%).

2. Святкові товари та декор:

Набір новорічних куль 9 шт — 239.9 грн.

— 239.9 грн. Набір новорічних куль 24 шт — 189.9 грн (знижка 37%).

— 189.9 грн (знижка 37%). Набір новорічних куль 20 шт (4 см) — 99.9 грн (знижка 51%).

— 99.9 грн (знижка 51%). Гірлянда “Зірочки” 4,5 м, 28 ламп — 99.9 грн (знижка 42%).

— 99.9 грн (знижка 42%). Фігурка шоколадна “Санта Пінгвін” 85 г — 99.9 грн (знижка 44%).

— 99.9 грн (знижка 44%). Набір фігурок Санта/Ведмедик ТМ Only 80 г — 69.9 грн (знижка 47%).

— 69.9 грн (знижка 47%). Подарунковий набір Мікс Kinder 102 г — 179.9 грн (знижка 36%).

3. Подарункові набори та іграшки:

В акції також представлені набори для подарунків, дитячі іграшки, та інші святкові аксесуари, що можуть стати чудовими презентами для ваших близьких. Акція дозволяє заощадити на покупках для святкового столу та підготовки дому до новорічних святкувань.

Весь список акційних товарів з цінами можна знайти за посиланням.

Як скористатися акцією

Акція проводиться в усіх супермаркетах мережі VARUS, а також доступна через мобільний додаток, що дозволяє зручно вибирати потрібні товари, переглядати актуальні знижки і оформляти доставку. Товари з цієї акції ідеально підходять для святкових подарунків, декору чи святкового столу.

Це чудова можливість не тільки вигідно підготуватися до свят, але й підтримати українських виробників, адже в асортименті є багато товарів місцевого виробництва.

Благодійна мета акції

Зокрема, частина коштів, зібраних від продажу товарів на акції, буде направлена на підтримку Збройних Сил України. Це важливий внесок у боротьбу за свободу та незалежність, і кожен покупець може стати частиною цієї благодійної ініціативи.

Зробіть свої покупки вигідними та святковими — не пропустіть акцію VARUS і скористайтеся чудовими знижками вже сьогодні!

