З 1 вересня 2027 року в Україні розпочнеться впровадження 12-річної системи загальної середньої освіти. Відповідно до нововведень, всі діти, які підуть у 10-й клас у 2027 році, будуть навчатися 12 років, а не 11, як зараз.

Міністерство освіти і науки (МОН) України повідомило, що нова система дозволить створити більш гнучку та адаптовану освітню програму, що відповідає сучасним вимогам та європейським стандартам. Зміни стосуються старшої школи, де учні зможуть обирати профіль навчання та предмети, відповідно до своїх інтересів і майбутньої професійної орієнтації, передає Преса України.

Як працюватиме 12-річна школа

Зміни передбачають, що старша школа стане більш гнучкою, з можливістю вибору академічних або професійних напрямків для учнів 10–12 класів. Усі заклади освіти в Україні, що працюватимуть як ліцеї, повинні адаптувати свої програми під нову модель, щоб учні мали можливість більш точно підготуватися до подальшого навчання в університетах або до вступу на ринок праці.

Переваги нової системи

Головною метою переходу на 12-річну освіту є підвищення якості освіти та конкурентоспроможності випускників на міжнародному рівні. У рамках реформи також буде надано більше автономії профільним ліцеям для організації навчального процесу, що дозволить кожному учню вибирати оптимальний шлях для майбутнього розвитку.

Ця зміна є частиною загальної реформи середньої освіти в Україні, що розпочалась з упровадження Нової української школи (НУШ) та має на меті зробити навчальний процес більш адаптованим до вимог сучасного світу.

Етапи та впровадження

Вже з 1 вересня 2025 року в Україні стартує експериментальний проєкт 12-річної школи, в рамках якого тестуватимуть нові навчальні програми. У 2027 році зміни стануть обов’язковими для всіх шкіл країни.

Таким чином, до 2030 року всі учні, які розпочнуть навчання у 10 класі, завершать його через 12 років. Це дозволить українській освіті наблизитися до європейських стандартів та забезпечити кращу підготовку молоді до викликів майбутнього.

Також ми розповідали, що державна підсумкова атестація повертається у початкову школу з 2027 року.