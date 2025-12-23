Департамент охорони здоров’я Міністерства оборони України готує зміни до списку хвороб, що визначають придатність громадян до військової служби. Мова йде про виключення деяких захворювань з цього переліку через дефіцит особового складу та потребу залучити більше людей до армії.

Про це в інтерв’ю повідомила військовий омбудсман Ольга Решетилова, зазначивши, що подібні зміни логічні у контексті війни, однак є обмеження, що стосуються певних категорій хвороб, передає Преса України.

“Очевидно, що ці зміни обумовлені необхідністю залучити більшу кількість людей до армії”, — пояснила вона. Омбудсман уточнила, що підняти планку придатності до служби, теоретично, можливо, але це стосується дуже обмеженої кількості захворювань.

Решетилова також зазначила, що Департамент охорони здоров’я Міноборони України працює над змінами в наказі №402, який регулює питання придатності до служби. Однак точний етап підготовки змін наразі невідомий.

Проблема комплексного підходу до оцінки придатності

Омбудсман підкреслила, що на практиці інколи проблема полягає не тільки в окремих захворюваннях, а й у їх сукупності. Наприклад, людина, яка одночасно має діабет, радикуліт і проблеми з тиском, може бути непридатною для служби, навіть якщо окремі захворювання не заважають.

“Слід враховувати всі захворювання разом, а не оцінювати придатність за окремими статтями”, — додала вона.

Як оцінюється стан здоров’я військовозобов’язаних

Ольга Решетилова також пояснила, що військово-лікарська комісія (ВЛК) здійснює лише поверхневий огляд стану здоров’я. “Це не глибинна діагностика”, — зазначила вона, підкресливши, що військовозобов’язаний сам має подбати про оновлення своїх медичних даних. ВЛК фіксує лише наявність явних захворювань на момент огляду.

“Якщо у людини є здоров’я, про яке вона знає, її обов’язок — відобразити ці проблеми в облікових даних. Тому, якщо людина не оновила інформацію про своє здоров’я, скаржитися на ВЛК не зовсім коректно”, — пояснила омбудсман.

Як впливає фізичне навантаження на здоров’я

Решетилова зазначила, що навіть ті військовозобов’язані, які фізично не мають серйозних проблем, можуть погіршити свій стан через інтенсивні навантаження та стресові ситуації, що виникають під час служби.

“Не всі, хто потрапляє до війська, є повністю здоровими. Фізичні навантаження і стреси можуть погіршити їхній стан здоров’я”, — додала вона.

Що відомо про зміни в наказі Міноборони

Детальний перелік хвороб, які впливають на придатність до військової служби, містить наказ Міноборони №402 “Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України”. Однак Решетилова зазначила, що в його нинішній редакції вимоги до стану здоров’я значно знижені, що дає змогу більшій кількості осіб проходити службу, незважаючи на певні проблеми зі здоров’ям.

Таким чином, зміни в правилах призову та оцінки придатності до служби дозволять адаптувати систему під реалії війни та збільшити кількість призваних на службу.

