"Різдво з Русланою" – шоу, яке вже більше 25 років є одним із найяскравіших культурних символів зимових свят в Україні, повертається до Львова, де воно вперше побачило світ. Унікальна концертна програма, яка завоювала серця багатьох поколінь українців, знову представить свої прем'єри на сцені Malevich Concert Arena 3 січня 2025 року.

Культурний символ та традиції

“Різдво з Русланою” давно стало не просто естрадним виступом, а важливою частиною культурної спадщини, що об’єднує різні покоління. Співачка, яка була першою українкою, що здобула перемогу на Євробаченні, протягом багатьох років досліджувала українські традиції, переплітаючи їх із сучасною музикою. Вона працювала з автентичними карпатськими наспівами та поєднувала стародавні обряди з новими музичними стилями, створюючи унікальну атмосферу.

Шоу сформувалося в ході численних експедицій Карпатами, де Руслана разом зі своєю командою працювала з традиційними піснями та обрядами. Вже давно для багатьох українців це стало важливою традицією, яку з нетерпінням чекають кожного року. Проєкт змінився та виріс до культурного бренду, який здобув популярність не тільки в Україні, але й за її межами, а його виступи проходили в таких історичних місцях, як Софійська площа в Києві та Підгорецький замок.

Повернення до Львова

Цього року Руслана вирішила повернутися до витоків і представити свій проект саме у Львові. У контексті нинішніх подій, коли Україна переживає важкі часи війни, артистка акцентує, що музика та традиції мають здатність об’єднувати людей. За словами співачки, там, де звучить українська коляда, зло не має сили. Для неї мікрофон став інструментом, що допомагає зберігати чисту енергію та рятувати душі людей.

Програма вечора: від класики до нових прем’єр

Музична програма обіцяє бути надзвичайно емоційною і різноманітною. Глядачі почують улюблені колядки, такі як “Тиха ніч” та “Добрий вечір тобі”, які стали відомими завдяки виконанню Руслани, а також авторські композиції “Різдвяний Плєс” та “Утішмося”. Крім того, програма включатиме популярні хіти співачки, серед яких “Аркан”, “Знаю я” та знамениті “Дикі танці”. Ліричні моменти шоу будуть представлені чуттєвими балладами “Світанок” і “Колискова”.

Особливим моментом для фанатів стануть довгоочікувані прем’єри нових пісень: “Кам’яна діва” та “Закрутила”. Окрім того, організатори обіцяють сюрприз для глядачів – таємничу різдвяну пісню, назву якої тримають у секреті до моменту виходу Руслани на сцену.

Магія та відеоряд

Нічне шоу не обмежуватиметься лише живим виконанням на сцені. Величезні екрани з оригінальним відеорядом допоможуть занурити кожного глядача в атмосферу магічного українського Різдва. Це буде вечір пам’яті та віри, де через обряди, зимові танці і пісні ми зможемо відчути світло багатьох поколінь.

Модернізація традицій

“Різдво з Русланою” є сучасним римейком наших давніх традицій, який не лише дарує радість, а й допомагає зберігати зв’язок із нашою історією. Це святковий вечір, що об’єднує нас, зміцнюючи віру в перемогу добра та національну єдність.

Квитки на це унікальне культурне дійство вже доступні на платформі Karabas. Ціна на квитки стартує від 490 грн, тому не зволікайте і придбайте їх заздалегідь.

Варто нагадати, що «Скай» готує різдвяний концерт у Києві 6 січня.