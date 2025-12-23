За інформацією, наданою Державною прикордонною службою України (ДПСУ), на 09:30 23 грудня 2025 року спостерігаються черги на пунктах пропуску з сусідніми країнами. Про це повідомляє Преса України з посиланням на Telegram-канал ДПСУ.

Черги на кордоні з Угорщиною

Тиса: На даний момент черги для пішоходів відсутні, однак спостерігається черга для 15 автомобілів. Черга для автобусів відсутня. Дзвінкове: Жодних пішохідних черг немає, однак черга для автомобілів складає 15 одиниць. Автобусів у черзі також немає. Косино: Без черг для пішоходів, але спостерігається черга для 30 автомобілів. Черги для автобусів немає. Лужанка: Немає черг для пішоходів, черга для автомобілів складає 20 одиниць, автобуси у черзі відсутні. Вилок: Немає черг для пішоходів та автомобілів. Черги для автобусів також відсутні. Велика Палада: Повністю відсутні черги для всіх категорій транспорту.

Черги на кордоні з Республікою Молдова

Мамалига: Немає черг для пішоходів та автомобілів. Відсутні й автобуси. Кельменці: Черги відсутні як для пішоходів, так і для автомобілів. Автобусів немає. Росошани: Не спостерігається черг для жодної категорії. Сокиряни: Відсутні черги для всіх категорій транспорту.

Черги на кордоні з Республікою Польща

Ягодин: У черзі 30 автомобілів, пішоходи не чекають. Черги для автобусів немає. Устилуг: Черга для автомобілів складає 25 одиниць, пішоходи не очікують. Автобуси вільні. Угринів: 20 автомобілів у черзі, пішоходи не чекають. Автобуси без черг. Рава-Руська: У черзі для автомобілів 20 одиниць. Пішоходи та автобуси не мають черг. Грушів: Відсутні черги для всіх категорій. Краковець: Черга для автомобілів складає 30 одиниць, пішоходи не чекають. Черги для автобусів також відсутні. Шегині: Немає черг для пішоходів і автомобілів. Автобуси не чекають. Нижанковичі: Черга для автомобілів складає 20 одиниць. Черг для пішоходів та автобусів немає. Смільниця: Відсутні черги для всіх категорій транспорту.

Черги на кордоні з Румунією

Дякове: Немає черг для пішоходів і автомобілів, автобуси не чекають. Солотвино: Відсутні черги для всіх категорій транспорту. Порубне: Без черг для пішоходів і автомобілів. Красноїльськ: Черг немає для пішоходів та автомобілів. Дяківці: Відсутні черги для всіх категорій транспорту.

Черги на кордоні зі Словаччиною

Малий Березний: У черзі 10 автомобілів, пішоходи не чекають. Автобусів немає. Ужгород: Черга для автомобілів складає 40 одиниць. Пішоходи не очікують, автобуси вільні. Малі Селменці: Відсутні черги для всіх категорій транспорту.

Важливе зауваження

Завдяки електронній черзі “Черга”, доступній через сайт Державної прикордонної служби України, можна заздалегідь зареєструватися і обрати зручний час для перетину кордону, що допомагає зменшити час очікування та покращує пропускну спроможність пунктів пропуску.

Важливо враховувати, що на кордонах з Угорщиною та Польщею спостерігаються черги для автомобілів, тому тим, хто планує подорожувати автотранспортом, рекомендується обирати час перетину з урахуванням поточних черг.

Для громадян, які планують поїздки, актуальним буде моніторинг оновлень та реєстрація в електронну чергу для забезпечення комфортного та швидкого проходу через кордон.

