За інформацією, наданою Державною прикордонною службою України (ДПСУ), на 09:30 23 грудня 2025 року спостерігаються черги на пунктах пропуску з сусідніми країнами. Про це повідомляє Преса України з посиланням на Telegram-канал ДПСУ.
Черги на кордоні з Угорщиною
- Тиса: На даний момент черги для пішоходів відсутні, однак спостерігається черга для 15 автомобілів. Черга для автобусів відсутня.
- Дзвінкове: Жодних пішохідних черг немає, однак черга для автомобілів складає 15 одиниць. Автобусів у черзі також немає.
- Косино: Без черг для пішоходів, але спостерігається черга для 30 автомобілів. Черги для автобусів немає.
- Лужанка: Немає черг для пішоходів, черга для автомобілів складає 20 одиниць, автобуси у черзі відсутні.
- Вилок: Немає черг для пішоходів та автомобілів. Черги для автобусів також відсутні.
- Велика Палада: Повністю відсутні черги для всіх категорій транспорту.
Черги на кордоні з Республікою Молдова
- Мамалига: Немає черг для пішоходів та автомобілів. Відсутні й автобуси.
- Кельменці: Черги відсутні як для пішоходів, так і для автомобілів. Автобусів немає.
- Росошани: Не спостерігається черг для жодної категорії.
- Сокиряни: Відсутні черги для всіх категорій транспорту.
Черги на кордоні з Республікою Польща
- Ягодин: У черзі 30 автомобілів, пішоходи не чекають. Черги для автобусів немає.
- Устилуг: Черга для автомобілів складає 25 одиниць, пішоходи не очікують. Автобуси вільні.
- Угринів: 20 автомобілів у черзі, пішоходи не чекають. Автобуси без черг.
- Рава-Руська: У черзі для автомобілів 20 одиниць. Пішоходи та автобуси не мають черг.
- Грушів: Відсутні черги для всіх категорій.
- Краковець: Черга для автомобілів складає 30 одиниць, пішоходи не чекають. Черги для автобусів також відсутні.
- Шегині: Немає черг для пішоходів і автомобілів. Автобуси не чекають.
- Нижанковичі: Черга для автомобілів складає 20 одиниць. Черг для пішоходів та автобусів немає.
- Смільниця: Відсутні черги для всіх категорій транспорту.
Черги на кордоні з Румунією
- Дякове: Немає черг для пішоходів і автомобілів, автобуси не чекають.
- Солотвино: Відсутні черги для всіх категорій транспорту.
- Порубне: Без черг для пішоходів і автомобілів.
- Красноїльськ: Черг немає для пішоходів та автомобілів.
- Дяківці: Відсутні черги для всіх категорій транспорту.
Черги на кордоні зі Словаччиною
- Малий Березний: У черзі 10 автомобілів, пішоходи не чекають. Автобусів немає.
- Ужгород: Черга для автомобілів складає 40 одиниць. Пішоходи не очікують, автобуси вільні.
- Малі Селменці: Відсутні черги для всіх категорій транспорту.
Важливе зауваження
Завдяки електронній черзі “Черга”, доступній через сайт Державної прикордонної служби України, можна заздалегідь зареєструватися і обрати зручний час для перетину кордону, що допомагає зменшити час очікування та покращує пропускну спроможність пунктів пропуску.
Важливо враховувати, що на кордонах з Угорщиною та Польщею спостерігаються черги для автомобілів, тому тим, хто планує подорожувати автотранспортом, рекомендується обирати час перетину з урахуванням поточних черг.
Для громадян, які планують поїздки, актуальним буде моніторинг оновлень та реєстрація в електронну чергу для забезпечення комфортного та швидкого проходу через кордон.
Раніше ми повідомляли, що з жовтня 2025 року діються нові правила в’їзду до ЄС.