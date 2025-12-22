Новий випуск шоу «Зважені та щасливі 10» став вирішальним етапом перед фіналом і визначив трійку учасників, які продовжать боротьбу за перемогу та головний грошовий приз. Конкурсанти підійшли впритул до передфінального тижня, і в проєкті залишилися лише найвитриваліші — фізично сильні та психологічно стійкі. У цьому епізоді кожне випробування мало підвищену складність і безпосередньо впливало на підсумкові позиції учасників перед фіналом. Помилка або слабкість могли коштувати місця у вирішальному етапі сезону. Саме тому напруга в таборі відчувалася з перших хвилин випуску. Про це повідомляє Преса України з посиланням на Перший Новинний.

Цього разу учасників запросили до табору у вечірній час, підготувавши для них особливу атмосферу та моральну підтримку. На проєкт приїхали гості з попередніх сезонів — фіналісти та переможці, які вже пройшли шлях масштабного схуднення і трансформації. Серед них був учасник четвертого сезону Дмитро Завоюра, який під час своєї участі кардинально змінив спосіб життя. Також до табору завітали переможниця четвертого сезону Юлія Науменко та чемпіон п’ятого сезону Руслан Карпенко. Вони поділилися власним досвідом, підтримали учасників і нагадали, що найскладніше — не випробування, а щоденна дисципліна.

Перше випробування — перевірка на витривалість

Початковим завданням стала серйозна перевірка фізичної витримки. Учасникам потрібно було підняти та утримувати чотири жердини з вогнем на одному кінці так, щоб вони не торкалися спеціального кільця. Будь-який дотик спричиняв займання, і учасник автоматично вибував із випробування. Тримати жердини дозволялося лише руками, без жодної додаткової опори. Саме на цьому етапі стало видно, хто здатен терпіти дискомфорт і контролювати тіло навіть у виснажливих умовах.

Через 52 хвилини умови ускладнили — жердину необхідно було утримувати на витягнутих руках. Ще через пів години, на позначці 1 година 20 хвилин, завдання стало максимально жорстким: дозволялося використовувати лише одну руку.

Тренування з гостями шоу

Гості проєкту не обмежилися лише мотиваційними словами й активно долучилися до тренувального процесу. До команди Марини приєднався Дмитро Завоюра, який допомагав учасникам виконувати найскладніші та найменш улюблені вправи. Програма включала орбітрек із додатковим обтяженням у 10 кг, велосипед із прискореннями, вправи на босу та інтенсивні берпі, що вимагали максимальної концентрації і сили. Такі тренування стали своєрідною перевіркою характеру, адже під кінець сезону ресурс учасників уже не безмежний.

Команда Магдалини тренувалася під керівництвом Олексія разом із Русланом Карпенком. Їхній комплекс був спрямований на розвиток сили та витривалості й складався з планки, жиму стоячи, бігової доріжки, берпі та вправи «стілець». Учасники працювали на межі можливостей, бо розуміли: від цієї підготовки залежить не лише результат випуску, а й шанс потрапити у фінал. Гості додавали темпу та не дозволяли «здавати назад», підтримуючи і водночас вимогливо контролюючи техніку. Атмосфера тренувань була жорсткою, але саме такою, яка допомагає зібратися в найважливіший момент.

Канат над водою — фінальне випробування випуску

Заключним завданням епізоду стало підняття по канату, натягнутому над водою, з додатковим обтяженням. На поясі кожного учасника було закріплено 12 бандажів, кожен із яких символізував один тиждень участі в проєкті та кількість скинутих кілограмів. Через кожні 8 метрів дистанції учасники мали знімати частину обтяження, поступово полегшуючи рух. Черговість проходження була такою: Магдалина, Мая, Слава, Вадим. Переможець отримував мінус 1 кг на зважуванні, а той, хто фінішував останнім, — плюс 1 кг, тому ставки були максимально високими.

Результати передфінального зважування

Найкращий загальний результат тижня продемонстрував Вадим, який очолив турнірну таблицю. Водночас Слава також показав потужний мінус і підтвердив, що підходить до фіналу в хорошій формі. Магдалина, попри штрафний плюс у випробуванні, зуміла втримати результат і залишилася серед претендентів на вирішальний етап. За підсумками передфіналу визначилася трійка фіналістів десятого сезону: Вадим Бойко, В’ячеслав Гробовий і Магдалина Демид. Далі учасникам належить продовжити боротьбу вже вдома, де вони змагатимуться за головний приз проєкту — 300 000 гривень.

Де дивитися 12 випуск онлайн

Переглянути 13 випуск «Зважені та щасливі 2025» від 21 грудня 2025 року можна на офіційному сайті телеканалу в розділі, присвяченому проєкту. Також епізод доступний на легальних онлайн-платформах, зокрема згадується Teleportal, де глядачі можуть обрати зручний формат перегляду. Окрім повної версії програми, в інтернеті зазвичай швидко з’являються короткі ролики з найяскравішими та найемоційнішими моментами випуску. Такі фрагменти нерідко публікують на YouTube-каналах, пов’язаних із шоу, тож глядачам не обов’язково чекати повтору в ефірі. Це дає змогу переглядати випуск у будь-який час і не пропускати ключові події сезону.

