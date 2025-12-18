26 грудня 2025 року, в день після Різдва, в Мукачеві відбудеться незабутнє музичне свято — концерт «Світло Різдва» від SHUMEI. Це подія для тих, хто хоче зануритися у святкову атмосферу і насолодитися живою музикою у виконанні талановитих артистів. Концерт обіцяє стати справжнім подарунком для всіх любителів музики та різдвяних традицій, пише Преса України.

Коли і де

Дата: 26 грудня 2025 року

26 грудня 2025 року Час: 19:00

19:00 Місце проведення: Палац культури і мистецтв, Мукачево, вул. Августина Штефана, 19

Концерт «Світло Різдва» — це чудова можливість поринути у магічну атмосферу зимових свят з улюбленими різдвяними піснями, а також спеціальними композиціями, які виконуватиме SHUMEI. Відзначаючи Різдво, цей концерт об’єднує в собі традиційні мотиви та сучасні музичні впливи, що створюють неповторну атмосферу тепла та святкового настрою.

Про SHUMEI

SHUMEI — це творчий колектив, який вже здобув популярність завдяки своїй оригінальній музиці та глибоким емоційним виконанням. Артисти цього колективу створюють неповторну атмосферу, поєднуючи народні мотиви з сучасними музичними течіями. Виступ SHUMEI на «Світлі Різдва» обіцяє бути неймовірно емоційним та запам’ятається кожному слухачеві.

Квитки

Квитки на концерт «Світло Різдва» вже доступні для покупки. Ви можете придбати їх онлайн через офіційні платформи продажу квитків.

Ціни:

Загальний квиток: від 200 до 500 гривень в залежності від місця

від 200 до 500 гривень в залежності від місця VIP квиток: від 700 гривень — включає спеціальні переваги, такі як доступ до закритих зон та зустріч з артистами після концерту.

Квитки доступні для онлайн‑покупки через популярні платформи:

Не пропустіть можливість стати частиною цього незабутнього свята! Замовляйте квитки вже зараз і подаруйте собі та своїм близьким найкраще різдвяне враження.

