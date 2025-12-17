Геймінг вже давно став не лише нішевою розвагою, а й важливою частиною цифрової культури, і банки все більше звертають увагу на витрати молодого покоління. ПриватБанк у партнерстві з Visa та легендарною кіберспортивною командою NAVI запускає в Україні новий проєкт, який відповідає інтересам геймерів. Всі можливості та переваги доступні прямо через «Приват24», без складних налаштувань, а серед основних бонусів — кешбек за ігри. Про це повідомляє Преса України з посиланням на НВ.

Цифрові картки “ПриватБанк × Visa × NAVI” — новий формат

Проєкт полягає в запуску цифрових карток “ПриватБанк × Visa × NAVI”, які не мають фізичної пластикової версії, але мають стильний колекційний дизайн. Таку картку можна активувати прямо в застосунку за кілька кліків, що значно спрощує процес. Після активації картки користувач отримує доступ до безлічі бонусів, пов’язаних з іграми, підписками та цифровими сервісами.

Основні переваги для геймерів

Один з головних бонусів цього проєкту — кешбек до 15% на покупки в ігрових платформах та сервісах. Крім того, картка надає 30% знижки на офіційний мерч NAVI та можливість брати участь у розіграшах призів. Серед призів — не лише дрібні сувеніри, а й можливість відвідати офіс команди NAVI, побачити, як працює професійний кіберспорт зсередини.

Мета проєкту: вигода для геймерів на кожну покупку

Важливо зазначити, що проєкт не є одноразовою акцією. Метою є створення фінансової екосистеми, де геймери отримують реальну вигоду від своїх звичних витрат, таких як купівля ігор, внутрішньоігрового контенту чи підписок. Всі ці витрати перетворюються на можливість отримати бонуси, знижки та доступ до унікальних подій і спільноти.

Співпраця з Visa та NAVI: сильні партнери для геймерської аудиторії

Співпраця з Visa і NAVI є логічним кроком для реалізації цього проєкту. Visa відповідає за платіжну частину, NAVI представляє сильний бренд з прямим контактом із геймерською аудиторією, а ПриватБанк інтегрує всі ці елементи в одному зручному цифровому середовищі, яке вже є знайомим мільйонам українців.

Майбутнє проєкту: нові картки і можливості для геймерів

Цей проєкт не зупиняється на досягнутому. Партнери анонсують розширення екосистеми та випуск окремої геймерської картки з новими дизайнами, додатковими інтеграціями та спеціальними пропозиціями для ігрової аудиторії. Запуск цієї картки запланований на наступний рік і може кардинально змінити підхід до банківських продуктів для молодих користувачів, забезпечуючи ще більше переваг для геймерів.

Цей інноваційний підхід до фінансів може стати важливим кроком у розвитку нових фінансових технологій і зробити життя геймерів більш зручним та вигідним.

