Щоденна рутина мами часто схожа на нескінченний квест із дрібних, але дуже виснажливих завдань. У ній є місце і для сміху, і для зітхань, і для відчуття, що ти все одно тримаєшся, навіть коли вже не маєш сил.

Саме про ці впізнавані моменти, а також про материнство без прикрас і зайвого пафосу говоритимуть зі сцени в імпровізаційному стендап-шоу «Ну, маааааам!». Глядачам обіцяють вечір живого гумору, теплих історій та реакцій, у яких легко впізнати себе або своїх близьких. Це формат, що водночас розважає і дає відчуття підтримки, бо нагадує: майже всі мами проходять схожі «випробування», пише Преса України.

Коли і де

StandUp «Ну, маааааам!» від Наталі Гаріпової та Насті Короткої відбудеться 19 грудня 2025 року у NobelMuseHall у Дніпрі за адресою вул. Січеславська Набережна, 18а. Початок о 19:00.

Чому варто піти

Глядачів очікує ексклюзивний імпровізаційний вечір, де тема материнства звучить чесно, смішно й дуже по-людськи. Гаріпова та Коротка — добре впізнавані в українському медійному просторі, тож на сцені буде багато енергії, дотепності та реакції «о, це ж про мене». Такий стендап часто обирають не лише мами, а й ті, хто хоче краще зрозуміти їхній щоденний світ.

У програмі — історії про дрібниці, які раптом перетворюються на події дня, і ситуації, де логіка «дитячих бажань» змінюється за секунду. Це можуть бути ранкові оладки, які вирішили підгоріти саме тоді, коли часу немає зовсім, або морозиво «не того кольору», яке ще хвилину тому було «улюбленим». У таких моментах мама то сміється, то втомлено мовчить, але все одно знаходить ресурс рухатися далі. Комікеси обіцяють показати образ жінки-мами без глянцю: не завжди ідеальної, проте справжньої, уважної й безмежно люблячої. Вечір має шанс стати і веселою перезавантажувальною паузою, і дуже теплою розмовою з залом через гумор та імпровізацію.

Квитки: ціни та де купити

Квитки на «Ну, маааааам!» можна купити онлайн. Ціни стартують від 550 грн і вище, та залежать від категорії місця та розташування в залі. Найзручніше перевіряти актуальну вартість і наявність квитків на популярних сервісах продажу, де також публікують схему залу та умови відвідування. Квитки можна придбати на сайтах Concert.ua, Karabas.com та TicketsBox.

Перед купівлею варто звернути увагу на дату, місто та точну назву шоу, щоб не переплутати з іншими афішами. Якщо плануєте йти компанією, практично одразу обирати місця поруч, бо популярні ряди зазвичай розбирають швидше.

