Microsoft представила одне з найбільших оновлень Windows 11 цього року, яке приносить безліч нових функцій і вдосконалень. Зміни торкнулися не лише візуального вигляду операційної системи, а й повсякденного використання, надаючи користувачам більше можливостей і зручності в роботі. Про це повідомляє Преса України з посиланням на технологічний портал PCWorld.

Візуальні зміни в пошуку Windows

Поле пошуку в Windows зазнало оновлення, ставши візуально гармонійним з новим меню “Пуск”. Це допоможе усунути деякі проблеми з дизайном, хоча питання перекриття екрану новим меню все ще залишаються актуальними.

Інтеграція Copilot в панель завдань

Однією з ключових нововведень стала інтеграція штучного інтелекту Copilot в Windows 11 через панель завдань. Функція «Поділитися з Copilot» дозволяє швидко поділитися інформацією з чат-ботом, а також додано плавні переходи між додатками під час наведення миші. Ця опція робить взаємодію з Copilot ще простішою та ефективнішою.

Зміни в Windows Spotlight для робочого столу

Функція Windows Spotlight, яка відповідає за динамічну зміну шпалер на робочому столі, також отримала поліпшення. Тепер правий клік на робочому столі відкриває налаштування шпалер набагато швидше, а нова опція «Вивчити фон» надає детальну інформацію про поточне зображення.

Відключення панелі перетягування

Оновлення також дозволяє простіше відключати функцію Drag Tray, яка дозволяє швидко перетягувати файли догори екрана для обміну. Тепер цю функцію можна вимкнути в налаштуваннях системи, що додає зручності користувачам.

Покращення темного режиму в Провіднику

Темний режим у Провіднику Windows став більш однорідним у діалогових вікнах, таких як копіювання та переміщення файлів. Хоча деякі елементи ще можуть не відповідати новому дизайну, Microsoft продовжує працювати над вдосконаленнями.

Темний режим у провіднику файлів (фото: Windows Central)

Нова картка інформації про пристрій

На сторінці налаштувань тепер є вкладка «Інформація про пристрій», де можна швидко переглянути характеристики процесора, пам’яті, RAM і відеокарти. Це спрощує пошук технічної інформації про ПК.

Налаштування мобільних пристроїв

Windows 11 отримала нове меню для зручної роботи з під’єднаними мобільними пристроями. Тепер додавання, налаштування та видалення пристроїв стало значно простішим і наочнішим.

Оновлення сторінки відомостей

Сторінка відомостей була оновлена: тепер вона включає мініатюру робочого столу, можливість перейменувати ПК і нові розділи з додатковою інформацією. Це зробило сторінку більш інтуїтивно зрозумілою.

Розширені налаштування для віртуальних робочих просторів

В розділі «Розширені налаштування» з’явилася нова сторінка для управління віртуальними робочими просторами, що дозволяє налаштовувати віртуалізацію, включаючи пісочницю Windows та захищені хости.

Налаштування Bluetooth-клавіатур і текстового курсора

У розділі «Налаштування» → «Bluetooth і пристрої» → «Клавіатура» тепер доступні нові параметри для налаштування клавіатур і текстових курсорів. Це включає налаштування частоти повторення клавіш, перепризначення клавіші Copilot і спеціальні можливості для користувачів.

Швидке відновлення системи

Функція швидкого відновлення системи була вдосконалена, що дозволяє пришвидшити процес відновлення, запобігаючи нескінченному циклу пошуку рішень.

Оновлена панель віджетів

Панель віджетів у Windows 11 тепер має новий дизайн. Віджети чітко відокремлені від панелі Discover, а сповіщення мають відповідну іконку, що дозволяє уникнути накладення сторінок.

Перероблений дизайн панелі віджетів

(фото: Windows Central)

Тактильний зворотний зв’язок для стилусів

Для пристроїв із сенсорними екранами з’явилось нове тактильне вібраційне відчуття під час використання стилусів, наприклад, під час закриття вікон або виконання інших завдань.

Нове контекстне меню «Натисніть для виконання»

Для ПК з Copilot з’явилось нове контекстне меню «Натисніть для виконання», яке згруповує найбільш поширені дії — відкрити, зберегти, копіювати та поділитися. Це меню дозволяє швидше отримати доступ до потрібних функцій.

Повноекранний режим Xbox для ПК

Тепер повноекранний режим Xbox доступний не тільки для Asus ROG Ally, а й для звичайних ПК. Цей режим покращує навігацію з контролером, зменшує навантаження на систему та економить до 2 ГБ оперативної пам’яті.

Ефекти Windows Studio для зовнішніх камер

Корисна функція Windows Studio Effects тепер доступна для зовнішніх камер, зокрема для USB-вебкамер і вбудованих тилових камер на пристроях.

Виправлення помилок і безпека

Окрім нових функцій, грудневий патч для Windows 11 також включає виправлення багатьох помилок і усунення вразливостей безпеки, що робить систему більш стабільною та надійною.

Ці зміни в Windows 11 значно покращують зручність використання та ефективність роботи з операційною системою, забезпечуючи користувачам нові можливості та вдосконалення в кожному аспекті роботи.

