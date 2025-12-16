У Черкасах і на території Черкаської області впродовж доби 16 грудня застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження діятимуть у різні години залежно від черги та підчерги споживача. Жителів і бізнес закликають завчасно враховувати можливі перерви в електропостачанні та планувати користування електроприладами.

Як повідомляє Преса України з посиланням на пресслужбіу «Черкасиобленерго», потреба в таких заходах зумовлена складною ситуацією в енергосистемі України. Причиною називають наслідки атак РФ по об’єктах критичної інфраструктури, що впливають на стабільність роботи мереж. Енергетики підкреслюють, що застосування графіків спрямоване на балансування системи та запобігання аварійним відключенням.

Графік відключень світла на Черкащині на 16 грудня

1.1 — 02:00–04:00, 08:00–11:00, 14:00–17:00;

1.2 — 00:00–02:00, 10:00–13:00, 16:00–19:00, 22:00–24:00;

2.1 — 04:00–06:00, 10:00–13:00, 17:00–20:00, 23:00–24:00;

2.2 — 04:00–06:00, 11:00–14:00, 17:00–20:00;

3.1 — 06:00–10:00, 12:00–15:00, 18:00–21:00;

3.2 — 06:00–09:00, 12:00–15:00, 18:00–21:00;

4.1 — 00:00–02:00, 06:00–09:00, 13:00–16:00, 19:00–22:00;

4.2 — 00:00–02:00, 08:00–11:00, 14:00–17:00, 21:00–24:00;

5.1 — 02:00–04:00, 06:00–08:00, 13:00–16:00, 19:00–22:00;

5.2 — 02:00–04:00, 09:00–12:00, 15:00–18:00, 20:00–22:00;

6.1 — 09:00–12:00, 15:00–18:00, 21:00–23:00;

6.2 — 04:00–06:00, 11:00–14:00, 16:00–19:00, 22:00–24:00.

У «Черкасиобленерго» уточнили, що погодинні графіки оприлюднені на офіційному сайті компанії. Система передбачає шість основних черг, а споживач може самостійно перевірити, до якої з них належить його адреса. Для цього потрібно переглянути розділ «Графіки/Перелік черг графіків погодинних відключень», де доступні відповідні списки та пояснення.

