У вівторок, 16 грудня, на території Харківської області запроваджуватимуть погодинні графіки відключення електроенергії. Обмеження стосуватимуться побутових споживачів упродовж усієї доби — з 00:00 до 24:00. Для підприємств, комерційних об’єктів та промисловості протягом дня діятимуть графіки зниження та обмеження потужності.

Відповідну інформацію оприлюднили в компанії «Харківобленерго», передає Преса України. Там зазначили, що час відсутності електропостачання може коригуватися з урахуванням технологічних перемикань, які тривають орієнтовно кілька хвилин.

Розклад відключень світла на Харківщині на 16 грудня

1.1 — 00:00–01:30; 07:00–10:00; 12:00–15:30; 19:00–22:30;

1.2 — 00:00–01:30; 05:00–10:00; 12:00–15:30; 19:00–22:30;

2.1 — 00:00–01:30; 08:30–10:00; 12:00–15:30; 18:00–22:30;

2.2 — 00:00–01:30; 08:30–15:30; 18:00–22:30;

3.1 — 01:30–05:00; 10:00–15:30; 19:00–24:00;

3.2 — 00:00–05:00; 10:00–12:00; 15:30–18:00; 19:00–24:00;

4.1 — 01:30–05:00; 08:30–12:00; 15:30–18:00; 22:30–24:00;

4.2 — 01:30–05:00; 08:30–12:00; 15:30–18:00; 22:00–24:00;

5.1 — 05:00–08:30; 10:00–12:00; 15:30–19:00;

5.2 — 01:30–08:30; 10:00–12:00; 15:30–19:00;

6.1 — 05:00–08:30; 12:00–19:00;

6.2 — 05:00–08:30; 12:00–19:00; 22:30–24:00.

Енергетики наголошують, що графіки можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі, тому мешканцям області радять стежити за оновленнями та заздалегідь планувати використання електроприладів.

