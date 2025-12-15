Дванадцятий випуск ювілейного 10 сезону «Зважені та щасливі» вийшов в ефір 14 грудня 2025 року та став одним із найнапруженіших епізодів напередодні півфіналу. Цього разу в центрі уваги була п’ятірка учасників, для яких ставка різко зросла, адже кожне випробування впливало не лише на моральний стан, а й на цифри на зважуванні, повідомляє Преса України.

Проєкт веде Даніель Салем, а учасників супроводжує команда експертів і тренерів, зокрема Марина Боржемська та Олексій Новіков, а також дієтологиня Світлана Фус і коуч Дмитро Карпачов. Саме такий склад СТБ називає «провідниками» на шляху до трансформації тіла та здорових звичок. У 12 випуску сюжет побудували навколо індивідуальних викликів, які мали показати готовність учасників боротися за місце в півфіналі.

Що показали у 12 випуску від 14.12.2025

У цьому епізоді учасникам підготували «п’ять кімнат» із різними викликами, де уникнути випробування було неможливо. Головна інтрига полягала в тому, що кожен мав пройти власну «кімнату», не знаючи наперед, що саме чекатиме за дверима. У випуску наголошувалося, що на кону не просто приємний бонус, а реальна перевага перед вирішальними етапами сезону, адже попереду вже півфінал. Атмосферу напруги підсилювали умови: помилка одного могла зіпсувати тиждень для всіх, і це одразу позначалося на стосунках у таборі. Епізод також показав, як учасники по-різному реагують на стрес, обмеження часу та невизначеність, а саме це зазвичай і стає тригером для найбільших зривів.

Кімнати-випробування і ставки тижня

Даніель Салем одразу попередив учасників про «особисті випробування», які кожен обирав сам, але без розуміння конкретних деталей завдання. Категорії були різні: рівновага, головоломка, слизька гірка, зона дискомфорту та зосередженість, і після вибору учасники вже дізнавалися, що саме потрібно робити.

Вадим обрав «слизьку гірку», В’ячеслав — «зосередженість», Майя — «рівновагу», Надія — «зону дискомфорту», а Маґда — «головоломку». Додатковою мотивацією став день у SPA, але з жорсткою умовою: або відпочивають усі, або не відпочиває ніхто, і тоді бонус дістається тренерам. Окремо зазначалося про антибонус +1 кг на зважуванні для того, хто не впорається зі своїм завданням, що робило ризик дуже відчутним навіть для сильних учасників.

Зважування та хто покинув проєкт у 12 випуску

За результатами тижня під «червону лінію» на зважуванні потрапили Майя та Надія, і саме вони опинилися під загрозою вибуття. Голосування стало вирішальним моментом епізоду, адже учасники обирали, кому продовжити боротьбу на фінішній прямій сезону. Після голосування проєкт у 12 випуску від 14.12.2025 покинула Надія Варчук.

Надія Варчук

Окремою драмою тижня стало те, що не всі змогли взяти «квиток» у SPA у своїх кімнатах, через що відпочинок дістався тренерам, а не учасникам. Такий сценарій посилив психологічний тиск, бо кожен учасник фактично відповідав не лише за себе, а й за загальний результат команди.

Де дивитися 12 випуск онлайн

Переглянути 12 випуск «Зважені та щасливі 2025» від 14 грудня 2025 року можна на офіційному сайті телеканалу в розділі проєкту. Також епізод доступний на легальних онлайн-платформах, серед яких згадується Teleportal, де глядачі можуть обрати зручний спосіб перегляду. Окрім повної версії, в мережі традиційно з’являються короткі відео з найемоційнішими моментами та окремі фрагменти з героями. Такі матеріали зазвичай публікують на YouTube-каналах, пов’язаних із проєктом, тому глядачам не потрібно чекати повтору в ефірі.

