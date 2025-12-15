Геомагнітна ситуація в період з 15 по 20 грудня 2025 року, за попередніми оцінками, залишатиметься переважно спокійною та рівною. Сильних магнітних бур рівня G1 і вище наразі не очікується, тож різких стрибків активності прогноз не показує. Водночас повної «тиші» не буде, адже можливі короткі та слабкі коливання магнітного поля. Такі зміни інколи відчувають метеозалежні люди, а також ті, хто має хронічні захворювання. Особливо уважними до самопочуття варто бути літнім людям, оскільки навіть незначні збурення інколи провокують дискомфорт.

Преса України з посиланням на РБК-Україна ділиться детальнішим прогнозом на найближчі дні та паралельно нагадує базові рекомендації, які допомагають легше перенести періоди сонячної активності. Важливо розуміти, що прогнози можуть уточнюватися, якщо на Сонці виникнуть неочікувані спалахи. Саме тому доцільно час від часу звірятися з оновленнями від наукових центрів. У будь-якому разі, навіть за слабкої активності корисно підтримувати стабільний графік сну, питний режим і знижувати рівень стресу.

Прогноз магнітних бур на 15-16 грудня

За даними космічних центрів, 15-16 грудня суттєвих сонячних спалахів, здатних спричинити сильні бурі, не прогнозують. Активність, як очікується, триматиметься на низькому рівні без небезпечних піків. При цьому на окремих відрізках доби можливі невеликі підйоми показників, які не дотягують до рівня сильних збурень. Такі коливання частіше проявляються як короткі «хвилі» нестабільності, а не як тривала буря. Метеочутливим людям у ці дні варто уважніше стежити за самопочуттям і не перевантажувати організм.

15 грудня, понеділок — мінімальна активність, Kp-2, зранку можливий невеликий сплеск до Kp-3

16 грудня, вівторок — мінімальна активність, Kp-2

Що таке магнітна буря

Геомагнітна буря — це порушення магнітного поля Землі, яке виникає через потік заряджених частинок, викинутих із Сонця під час спалахів. Ці частинки досягають навколоземного простору та взаємодіють із магнітосферою, провокуючи збурення. Для оцінки інтенсивності використовують шкалу Kp-індексу, яка відображає рівень геомагнітної активності. За невисоких значень зазвичай говорять про мінімальну або помірну активність, яка рідко призводить до серйозних наслідків. Вищі значення свідчать про сильніші збурення, які можуть впливати і на техніку, і на самопочуття.

Kp 2–4 — мінімальна та помірна активність, можливий легкий дискомфорт.

Kp 5–7 та вище — сильні збурення, що впливають на техніку та самопочуття.

Як це впливає на техніку

За сильних магнітних бур найчастіше йдеться не про «масові відмови», а про підвищені ризики збоїв у чутливих системах. Першими зазвичай реагують супутникові та навігаційні сервіси, адже вони залежать від стабільності сигналу. Також можуть виникати проблеми з радіозв’язком, особливо на окремих частотах і в певні години. У енергосистемах інколи фіксують коливання параметрів, що потребує додаткового контролю. Важливо уточнювати, що такі ефекти типові саме для потужних збурень, тоді як при низьких значеннях Kp вони або відсутні, або мінімальні.

Як магнітні бурі впливають на людей

Навіть при слабких коливаннях магнітного поля частина людей може відчувати зміни в самопочутті, особливо якщо є метеочутливість. Найчастіше скарги пов’язані з головним болем, загальною слабкістю та порушенням концентрації. У декого посилюється сонливість або, навпаки, з’являються труднощі зі сном і дратівливість. Також можливі перепади настрою, що часто накладаються на стрес і втому, накопичені впродовж дня. Окрему увагу радять приділяти людям із хронічними захворюваннями, оскільки у такі періоди інколи трапляються загострення.

Хто у групі ризику

Найчастіше вплив слабких збурень помітніший у людей із серцево-судинними проблемами та схильністю до стрибків тиску. Пацієнти з гіпертонією можуть відчувати погіршення стану, особливо якщо паралельно є недосипання або нервове перенапруження. До чутливої групи також належать метеозалежні люди, які реагують на зміни погоди та атмосферного тиску. Літній вік вважають додатковим фактором ризику, адже організм може гірше адаптуватися до зовнішніх коливань. Окремо згадують людей із неврологічними чи ендокринними порушеннями, оскільки реакції можуть бути індивідуальними.

Як захистити організм

Лікарі зазвичай радять не шукати «чарівних методів», а зосередитися на простій профілактиці, яка підтримує нервову та серцево-судинну системи. Найважливіше — стабільний сон і зрозумілий режим дня, бо саме недосипання часто посилює симптоми у метеозалежних. Також має значення питний режим і нормальне харчування, адже зневоднення та переїдання підвищують навантаження на організм. Корисними є щоденні прогулянки й провітрювання приміщення, щоб зменшити відчуття «важкості» та втоми. Людям із хронічними хворобами рекомендують тримати потрібні ліки під рукою та слідкувати за оновленнями прогнозів і попередженнями науковців.

