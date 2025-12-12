Вистава «Ніч перед Різдвом» від Театру імені Івана Франка звучить як теплий і зворушливий уклін українським традиціям, які й досі живлять нашу культуру особливою атмосферою. Постановка апелює до знайомого різдвяного сюжету та водночас пропонує свіже сценічне прочитання класики.

У центрі — чарівність народних мотивів, гумор і делікатна іронія, що роблять історію легкою для сприйняття. Організатори підкреслюють, що це вистава, яка підходить як дорослим, так і дітям, тому її можна планувати як сімейний вихід. Для черкасців подія виглядає як можливість зануритися у святковий настрій і відчути різдвяну магію через театр, а не лише через декорації міста, повідомляє Преса України.

Дата і місце

Показ ліричної комедії «Ніч перед Різдвом» у Черкасах запланований на середу, 17 грудня 2025 року. Початок вистави — о 18:00. Місце проведення — ПК «Дружба народів» у Черкасах за адресою: бульвар Шевченка, 249. Радимо прибути трохи раніше, щоб спокійно зайняти місця та уникнути метушні на вході.

Чому варто піти на «Ніч перед Різдвом»

Одна з головних причин — оновлене сценічне трактування легендарного сюжету, яке дозволяє по-новому відчути знайому історію. У виставі виразно окреслені характери, а сам сюжет подано так, щоб у ньому було багато руху, емоції та живої реакції.

Окремий акцент роблять на тонкій іронії, яка додає легкості й не перетворює класику на «музейний експонат». Також заявлені моменти взаємодії з глядачем, коли межа між сценою та залом майже стирається, і це створює відчуття справжньої присутності в подіях. Для багатьох саме така «жива» театральність стає тим, що залишає найсильніше враження після вистави.

Спектакль у вашому місті: класика з новими барвами

Глядачів запрошують на ліричну комедію, де актори Театру Франка відтворюють світ гоголівської казки з ніжністю, гумором і святковою урочистістю. Традиційний сюжет подано як мерехтливий калейдоскоп сценічних знахідок і художніх акцентів, завдяки чому історія сприймається свіжо. Постановка підкреслює динаміку оповіді та харизму персонажів, які давно стали народним надбанням і впізнаються з перших сцен.

Водночас спектакль зберігає відчуття теплої, трохи жартівливої казки, що однаково добре працює для різного віку. У результаті це не просто «перегляд класики», а подія, яка повертає до різдвяних сенсів і настрою.

Новорічна магія з перших хвилин

У виставі сучасні інтонації делікатно переплітаються з елементами народної культури, створюючи атмосферу справжнього зимового свята. Оновлені костюми, жива музика та сценографія формують відчуття, ніби глядачі опинилися у засніженому українському селі, де на кожному кроці — таємниці й передчуття Різдва.

Важливу роль у настрої відіграють фольклорні та обрядові мотиви, які додають історії глибини й звучання. Окремо підкреслюють прийоми, що «переносять» зал у сам вир подій і роблять емоцію більш відчутною. Найсильніше ж працює момент, коли глядач ніби стає частиною дійства — легко, природно і по-святковому.

Квитки: ціни та де купити

Квитки на показ у Черкасах доступні онлайн, а заявлена стартова вартість — від 490 гривень, залежно від сектору та обраного місця.

Придбати квитки можна на популярних українських квиткових сервісах, зокрема на Concert.ua та internet-bilet.ua, де зазвичай доступні схема залу й вибір місць. Перед купівлею варто перевірити актуальну ціну, наявність місць і правила відвідування, адже умови можуть уточнюватися організаторами.

Якщо ви плануєте похід сім’єю, зверніть увагу на можливі вікові умови для дітей та формат розміщення в залі. Щоб уникнути ажіотажу ближче до дати, доцільно купувати квитки завчасно, особливо якщо хочеться обрати місця ближче до сцени.

Раніше ми розповідали, що kегендарний хор «Гомін» їде з новою різдвяною програмою у Тернопіль.