Напередодні зимових свят українці традиційно починають пошуки головної прикраси оселі — новорічної ялинки. У 2025 році, за інформацією Нового каналу, вартість живих дерев залежить від висоти, породи та місця продажу, однак загалом тримається на рівні минулого сезону, передає Преса України.

Найбільше на ціну впливають розмір і зовнішній вигляд: чим пишніша крона та сильніший аромат, тим дорожче обійдеться покупка. Водночас у різних регіонах цінники можуть відрізнятися, адже на них впливають логістика, попит і формат торгівлі. Тому перед покупкою багато хто порівнює пропозиції на ярмарках, ринках і в торгових мережах.

Скільки коштує ялинка у 2025 році?

Маленькі дерева висотою до 1 метра продаються в середньому за 210–250 гривень .

продаються в середньому за . Сосни та ялиці середнього розміру — приблизно 1,5–2 метри — коштують орієнтовно 500–750 гривень .

— коштують орієнтовно . Великі або так звані «преміум»-дерева з густою кроною та вираженим хвойним запахом можуть обійтися від 900 до 1500 гривень і навіть дорожче — залежно від регіону та конкретного продавця.

Зазвичай на ярмарках і базарах ціни нижчі, ніж у торгових центрах, де до вартості часто додається «націнка за локацію». Ще вигіднішим варіантом може бути покупка безпосередньо у лісництвах або на офіційних точках продажу, де дерево продають без зайвих посередників.

Як заощадити на новорічній ялинці

Тим, хто хоче відсвяткувати без зайвих витрат, варто придивитися до невеликих сосен або ялинок середньої висоти: вони виглядають охайно й святково, але можуть коштувати помітно дешевше за великі дерева. Додатково можна зекономити, якщо обрати місце покупки завчасно та не чекати пікового попиту, коли ціни та конкуренція за гарні варіанти зростають.

Також багато українців розглядають альтернативу у вигляді штучної ялинки, адже вона служить кілька років і дозволяє уникнути щорічних витрат. У такому випадку початкова ціна може бути вищою, але з часом покупка часто «відбивається».

Найкращий підхід — планувати все наперед, тоді підготовка до свят буде приємною і не вдарить по бюджету.

