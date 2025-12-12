Уже найближчими днями в Україні очікується помітна зміна погоди з відчутним похолоданням. У суботу, 13 грудня, синоптичну картину формуватиме антициклон, тому істотних опадів не прогнозують. Водночас у неділю, 14 грудня, у багатьох регіонах можливий мокрий сніг і сніг, а подекуди й ожеледиця. Погіршення дорожніх умов може стати особливо відчутним у містах і на трасах, де опади поєднаються з вітром. Про такі зміни повідомляє Преса України з посиланням на допис метеоролога та синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Що буде з погодою в Україні завтра

За словами фахівчині, протягом суботи, 13 грудня, погоду в Україні визначатиме антициклон. Це означає, що небо частіше буде безхмарним або з мінливою хмарністю, а опади малоймовірні. Водночас комфортною погоду назвати складно, адже вітер посилиться й місцями буде рвучким. Особливо відчутним він може бути на Лівобережжі України, де пориви подекуди сягатимуть сильних значень. Найголовніше — у більшості областей уже в суботу стане холодніше, тож варто підготуватися до мінусових температур.

Протягом дня температура повітря, за оцінками синоптика, коливатиметься в таких межах:

в середньому по Україні — від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла;

у західних областях — трохи тепліше, від 2 до 5 градусів тепла.

Такі значення означають, що в багатьох регіонах буде близько нуля, а відчуття холоду посилюватиме вітер. Уранці та ввечері на окремих ділянках доріг може з’являтися слизькість через підмерзання вологи. Тому водіям і пішоходам радять бути уважнішими, особливо в тіні та на мостах. Окремо варто зважати на різницю температур між регіонами, адже на заході повітря буде дещо м’якшим.

Погода в Києві 13 грудня

У Києві на суботу опадів також не прогнозують. За словами синоптика, у столиці навіть можливі прояснення і сонячні проміжки. При цьому вітер може робити погоду менш приємною, навіть якщо небо буде ясним. Денна температура очікується поблизу нуля градусів, тобто суттєвого тепла не буде. Тож киянам радять одягатися тепліше й враховувати, що ввечері стане холодніше.

Чого чекати від погоди в неділю й де може бути сніг

У неділю, 14 грудня, погодна ситуація зміниться, і в низці областей з’являться опади у вигляді мокрого снігу та снігу. За прогнозом, такі явища найімовірніші на півночі, заході та в центральній частині країни. Окремі осередки опадів можливі також у Харківській та Запорізькій областях, хоча там вони можуть бути локальними. Через мокрий характер опадів не виключають налипання мокрого снігу на дротах і гілках. На дорогах і тротуарах може утворюватися ожеледиця, тому ризики падінь і ДТП зростають.

Мокрий сніг і сніг упродовж 14 грудня очікуються:

на півночі;

на заході;

у центральній частині України;

місцями — у Харківській та Запорізькій областях.

За таких умов особливо небезпечними можуть бути ранкові та вечірні години, коли температура близька до нуля. Слизькість часто з’являється раптово, навіть якщо вдень дороги здаються «чистими». Водіям варто збільшувати дистанцію та обирати безпечну швидкість. Пішоходам радять носити взуття з неслизькою підошвою та бути уважними на переходах і сходах.

Тим часом у південних областях, за прогнозом, переважатиме дощ. У більшості східних регіонів істотних опадів може не бути, хоча погода залишатиметься прохолодною. Температурний фон у неділю очікується в таких межах:

по Україні загалом — від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла;

у західних областях — від 3 до 6 градусів вище нуля.

Додатковим фактором дискомфорту стане рвучкий сильний північно-західний вітер, який у неділю посилиться. Саме він може суттєво знижувати відчутну температуру, навіть якщо термометри показуватимуть невеликі «плюси».

Погода в Києві 14 грудня

У Києві 14 грудня можливі мокрий сніг і налипання мокрого снігу, а на дорогах — ожеледиця. Це означає, що столичним водіям і пішоходам варто заздалегідь врахувати ускладнення руху та більше часу закласти на дорогу. Температура повітря в місті очікується в межах 0–2 градусів тепла, тобто опади можуть бути «на межі» між дощем і снігом.

