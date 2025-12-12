Останнім часом у каталозі Netflix помітно побільшало українських фільмів і серіалів. Зокрема, на платформі з’являлися різні проєкти — від художнього кіно до документалістики, які викликали інтерес у вітчизняної аудиторії. Серед прикладів згадують «Каховський об’єкт», документальний фільм Антона Птушкіна «Антарктида», другий сезон серіалу «Прикордонники» та інші прем’єри. Тепер до цього переліку додається й нова українська комедія «Батьківські збори». Про це повідомляє Преса України, посилаючись на допис на інстаграм-сторінці Netflix.Ua.

Коли фільм «Батьківські збори» виходить на Netflix?

На офіційній сторінці Netflix.Ua в Instagram анонсували онлайн-прем’єру української комедії «Батьківські збори». У повідомленні зазначено, що стрічка з’явиться на стримінговій платформі 17 грудня 2025 року.

Новина швидко розійшлася серед глядачів і викликала хвилю позитивних реакцій, адже багато українців уже бачили фільм у кінотеатрах. Частина аудиторії сприйняла реліз на Netflix як шанс переглянути комедію вдруге або показати її тим, хто пропустив прокат. В анонсі також підкреслили інтригу сюжету: діти обрали президента класу, але «найцікавіше» починається тоді, коли результати треба озвучити батькам.

Що відомо про фільм «Батьківські збори»?

«Батьківські збори» — це українська комедійна стрічка, над якою працювали режисер Дмитро Шмурак та студія «Мамахихотала». У кінотеатрах фільм стартував 30 жовтня 2025 року, а тепер готується до виходу на Netflix.

До акторського складу увійшли Євген Янович, Антоніна Хижняк, Олег Маслюк, Анастасія Цимбалару, Андрій Ісаєнко, Лілія Цвєлікова, Володимир Кравчук та інші українські актори.

Події розгортаються напередодні Гелловіну, коли напруга й так відчувається в повітрі, а шкільні емоції лише підливають масла у вогонь. За сюжетом батьки збираються на збори, щоб обговорити підсумки виборів президента класу, але розмова швидко переходить у змагання амбіцій. Кожен прагне, аби саме його дитина отримала «посаду», тож дорослі починають діяти максимально наполегливо й часом надто винахідливо, використовуючи всі можливі способи вплинути на ситуацію.

Раніше ми розповідали, що фільм “Антарктида” Антона Птушкіна тепер доступний на Netflix і YouTube.