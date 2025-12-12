OpenAI випустила GPT-5.2 — оновлення, яке має зробити ChatGPT практичнішим, стабільнішим і зрозумілішим у поясненнях. Якщо в GPT-5.1 акцент більше робили на «характері» та манері спілкування, то тепер розробники зосередилися на якості логіки, роботі з великими масивами інформації та витривалості в складних сценаріях. Мета змін — щоб модель краще тримала контекст і менше збивалася на довгих задачах. Преса України, посилаючись на TechRadar, пояснює, що вміє нова версія ChatGPT 5.2 і чим вона може бути корисною користувачам.
Оновлення доступне у трьох форматах — Instant, Thinking і Pro, які відрізняються глибиною міркувань і рівнем «деталізації» відповіді.
Чітке та послідовне мислення
OpenAI демонструє результати тестів, у яких GPT-5.2 нібито виходить на рівень професіоналів у багатьох напрямках або навіть перевершує їх. Зокрема, в оцінці GDPval, що охоплює 44 сфери діяльності (від фінансів до консалтингу), версія Thinking, за заявами, справляється краще за спеціалістів майже у 75% завдань. Йдеться про підготовку презентацій, аналіз даних, створення документів та інші робочі процеси.
Ключова зміна — сильніше багатокрокове міркування. GPT-5.2 Thinking нібито вміє:
- ділити складні питання на зрозумілі частини;
- будувати план розв’язання;
- утримувати послідовний ланцюжок логіки;
- видавати результат, який виглядає як повноцінний робочий проєкт.
Тобто модель не просто «складає фрази», а вибудовує цілісну траєкторію роздумів. Це проявляється у більш структурованих поясненнях, кращій витривалості в довгих діалогах і логіці, яка не «розсипається» з часом.
Розширена пам’ять: робота із сотнями тисяч слів
Покращення пам’яті напряму пов’язують із якістю міркувань. OpenAI стверджує, що GPT-5.2 Thinking майже без втрат відстежує дані в дуже великих текстових масивах.
Тепер, як зазначається, у ChatGPT можна завантажувати:
- проєктну папку;
- великий звіт;
- юридичний документ;
- наукову статтю;
- або навіть набір незавершених чернеток — і модель не «втрачатиме нитку», а утримуватиме загальний контекст.
Це, за задумом, спрощує роботу:
- студентам — під час порівняльного аналізу кількох матеріалів;
- власникам бізнесу — у вивченні фінансів, планів і стратегій;
- фахівцям — у веденні складних багатофайлових проєктів.
Окремо наголошується, що пам’ять прокачали й у візуальних задачах: GPT-5.2 краще читає схеми, графіки, інтерфейси та коректніше розбирає складні або розмиті зображення.
Надійність: менше помилок і більше точності
Третє важливе оновлення — зростання стабільності.
За даними OpenAI:
- кількість «галюцинацій» нібито зменшилася на 30% порівняно з GPT-5.1;
- моделі, відповідно, простіше довіряти там, де критична точність.
Зміни помітні й у роботі з вбудованими інструментами ChatGPT. Як приклад наводять тест, де GPT-5.2 коректно впоралася зі складним кейсом: затримка рейсу, пересадки, нічліг і окремий запит на медичне крісло. У тому ж сценарії GPT-5.1, за описом, «збивалася» посеред процесу.
Окрема увага, як зазначають розробники, приділена безпеці спілкування. GPT-5.2 коректніше реагує на теми, пов’язані з емоційними станами або психічним здоров’ям, і формулює більш обережні та зважені рекомендації.
Коли з’явиться GPT-5
Модель поступово відкриватимуть у підписках ChatGPT Plus, Pro, Go, Business і Enterprise.
Доступ до GPT-5.1 планують закрити через три місяці.
На думку експертів, таке оновлення може стати важливим поворотом: без «ефектних фішок» для демонстрації, зате з більш дорослим фокусом на практичності — для тих, кому потрібно, щоб ШІ міркував так само акуратно, як і відповідав.
