OpenAI випустила GPT-5.2 — оновлення, яке має зробити ChatGPT практичнішим, стабільнішим і зрозумілішим у поясненнях. Якщо в GPT-5.1 акцент більше робили на «характері» та манері спілкування, то тепер розробники зосередилися на якості логіки, роботі з великими масивами інформації та витривалості в складних сценаріях. Мета змін — щоб модель краще тримала контекст і менше збивалася на довгих задачах. Преса України, посилаючись на TechRadar, пояснює, що вміє нова версія ChatGPT 5.2 і чим вона може бути корисною користувачам.

Оновлення доступне у трьох форматах — Instant, Thinking і Pro, які відрізняються глибиною міркувань і рівнем «деталізації» відповіді.

Чітке та послідовне мислення

OpenAI демонструє результати тестів, у яких GPT-5.2 нібито виходить на рівень професіоналів у багатьох напрямках або навіть перевершує їх. Зокрема, в оцінці GDPval, що охоплює 44 сфери діяльності (від фінансів до консалтингу), версія Thinking, за заявами, справляється краще за спеціалістів майже у 75% завдань. Йдеться про підготовку презентацій, аналіз даних, створення документів та інші робочі процеси.

Ключова зміна — сильніше багатокрокове міркування. GPT-5.2 Thinking нібито вміє:

ділити складні питання на зрозумілі частини;

будувати план розв’язання;

утримувати послідовний ланцюжок логіки;

видавати результат, який виглядає як повноцінний робочий проєкт.

Тобто модель не просто «складає фрази», а вибудовує цілісну траєкторію роздумів. Це проявляється у більш структурованих поясненнях, кращій витривалості в довгих діалогах і логіці, яка не «розсипається» з часом.

Розширена пам’ять: робота із сотнями тисяч слів

Покращення пам’яті напряму пов’язують із якістю міркувань. OpenAI стверджує, що GPT-5.2 Thinking майже без втрат відстежує дані в дуже великих текстових масивах.

Тепер, як зазначається, у ChatGPT можна завантажувати:

проєктну папку;

великий звіт;

юридичний документ;

наукову статтю;

або навіть набір незавершених чернеток — і модель не «втрачатиме нитку», а утримуватиме загальний контекст.

Це, за задумом, спрощує роботу:

студентам — під час порівняльного аналізу кількох матеріалів;

власникам бізнесу — у вивченні фінансів, планів і стратегій;

фахівцям — у веденні складних багатофайлових проєктів.

Окремо наголошується, що пам’ять прокачали й у візуальних задачах: GPT-5.2 краще читає схеми, графіки, інтерфейси та коректніше розбирає складні або розмиті зображення.

Надійність: менше помилок і більше точності

Третє важливе оновлення — зростання стабільності.

За даними OpenAI:

кількість «галюцинацій» нібито зменшилася на 30% порівняно з GPT-5.1;

моделі, відповідно, простіше довіряти там, де критична точність.

Зміни помітні й у роботі з вбудованими інструментами ChatGPT. Як приклад наводять тест, де GPT-5.2 коректно впоралася зі складним кейсом: затримка рейсу, пересадки, нічліг і окремий запит на медичне крісло. У тому ж сценарії GPT-5.1, за описом, «збивалася» посеред процесу.

Окрема увага, як зазначають розробники, приділена безпеці спілкування. GPT-5.2 коректніше реагує на теми, пов’язані з емоційними станами або психічним здоров’ям, і формулює більш обережні та зважені рекомендації.

Коли з’явиться GPT-5

Модель поступово відкриватимуть у підписках ChatGPT Plus, Pro, Go, Business і Enterprise.

Доступ до GPT-5.1 планують закрити через три місяці.

На думку експертів, таке оновлення може стати важливим поворотом: без «ефектних фішок» для демонстрації, зате з більш дорослим фокусом на практичності — для тих, кому потрібно, щоб ШІ міркував так само акуратно, як і відповідав.

Раніше ми розповідали, що новий браузер від OpenAI може загрожувати вашим даним.