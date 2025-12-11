В Україну надійшла партія небезпечних чашок, виготовлених у Китаї, які містять токсичні речовини — свинець та кадмій. Ці важкі метали можуть завдати серйозної шкоди здоров’ю, особливо впливаючи на розвиток мозку дітей, нирок та інших органів. Про це повідомляє Преса України, посилаючись на інформацію, отриману від Держпродспоживслужби Львівської області через європейську систему швидкого оповіщення про харчові продукти та корми (RASFF).

Небезпечні чашки з Китаю

Мова йде про скляні чашки китайського виробництва, прикрашені малюнками квітів, грибів і листя. За результатами перевірок, у цих виробах значно перевищені допустимі норми міграції свинцю та кадмію. Токсичні метали можуть потрапляти в рідину, особливо при використанні чашок для гарячих або кислих напоїв, оскільки ці речовини можуть виділятися з декору або глазурі.

Держпродспоживслужба України попереджає, що такий товар становить серйозну загрозу для здоров’я, оскільки важкі метали здатні накопичуватися в організмі людини.

Чому ці чашки небезпечні

Перевищення норм свинцю та кадмію в посуді є критично небезпечним, і це підтверджено численними науковими дослідженнями. Навіть малі дози свинцю є нейротоксичними. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), свинець має шкідливий вплив на нервову систему, особливо на мозок дітей, що може негативно позначитися на їхньому розвитку та когнітивних функціях. Крім того, свинець може спричиняти серйозні проблеми з нирками.

Кадмій, який часто застосовується у фарбах для глазурі, є канцерогеном. За інформацією ВООЗ, він накопичується в організмі, зокрема в нирках і печінці, що призводить до їх пошкодження та підвищує ризик розвитку онкологічних захворювань.

Найчастіше підвищення рівня цих токсичних металів у посуді відбувається через використання неякісної свинцевої глазурі або барвників. У випадку, якщо виріб був недостатньо випалений, токсичні речовини можуть легко вивільнятися під час використання чашки.

Рекомендації для споживачів

У зв’язку з виявленою небезпекою, Держпродспоживслужба радить споживачам утриматися від придбання цих чашок. Також не варто використовувати продукцію, якщо вона вже була куплена. У разі виявлення таких товарів у продажу, необхідно негайно повідомити про це місцеві органи Держпродспоживслужби. Контактну інформацію для звернень можна знайти на офіційному сайті Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Держпродспоживслужба продовжує співпрацювати з компетентними органами інших держав-членів RASFF для вилучення небезпечної продукції з обігу та забезпечення безпеки споживачів в Україні.

