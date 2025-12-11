Через складну ситуацію в енергосистемі України, внаслідок постійних пошкоджень енергетичної інфраструктури через російські атаки, Укренерго ухвалило рішення запровадити графік погодинних відключень електроенергії для Рівненської області. Відключення електроенергії, які заплановані на четвер, 11 грудня, стануть вимушеним кроком для забезпечення стабільності енергопостачання в умовах обмежених ресурсів. Про це повідомляє Преса України з посиланням на «Чарівне».

Графіки відключень світла в Рівному та області на 11 грудня 2025

1.1 — 08:00–10:00

1.2 — 08:00–10:00

2.1 — 10:00–12:00

2.2 — 10:00–12:00

3.1 — 12:00–14:00

3.2 — 12:00–14:00

4.1 — 14:00–16:00

4.2 — 14:00–16:00

5.1 — 16:00–18:00

5.2 — 16:00–18:00

6.1 — 18:00–20:00

6.2 — 18:00–20:00

Важливо памʼятати, що графік може зазнати змін залежно від коригування лімітів споживання електроенергії, що можуть бути доведені до регіонів. Тому мешканці Рівненщини повинні слідкувати за актуальною інформацією, щоб бути в курсі будь-яких змін у розкладі відключень. Для зручності перевірити свій номер підчерги та отримати найновіші оновлення можна на сайті оператора системи розподілу за посиланням.

