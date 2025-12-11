Close Menu
Стабілізаційні відключення електроенергії в Києві на 11 грудня: детальний графік по чергах

В Києві у четвер, 11 грудня 2025 року, знову введені стабілізаційні відключення електроенергії.
Регионы
У зв’язку з надзвичайною ситуацією в енергетичній системі України, в Києві у четвер, 11 грудня 2025 року, знову застосовуватимуть стабілізаційні відключення електроенергії. Укренерго та місцеві енергетичні компанії працюють над тим, щоб зменшити навантаження на енергомережу та забезпечити баланс споживання енергії. Про це повідомляє Преса України з посиланням на ДТЕК.

Графік відключень світла в Києві на 11 грудня 2025

Черга 1.1

  • Світло буде відсутнє з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 16:30, з 20:00 до 23:30.

Черга 1.2

  • Світло буде відсутнє з 00:00 до 06:00, з 09:30 до 16:30, з 20:00 до 23:30.

Черга 2.1

  • Світло буде відсутнє з 00:00 до 06:00, з 09:30 до 16:30, з 20:00 до 24:00.

Черга 2.2

  • Світло буде відсутнє з 00:00 до 06:00, з 09:30 до 16:30, з 20:00 до 24:00.

Черга 3.1

  • Світло буде відсутнє з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 23:30.

Черга 3.2

  • Світло буде відсутнє з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 19:00, з 23:30 до 24:00.

Черга 4.1

  • Світло буде відсутнє з 06:00 до 09:30, з 13:00 до 20:00, з 23:30 до 24:00.

Черга 4.2

  • Світло буде відсутнє з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 20:00, з 23:30 до 24:00.

Черга 5.1

  • Світло буде відсутнє з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 13:00, з 16:30 до 22:00.

Черга 5.2

  • Світло буде відсутнє з 00:00 до 02:30, з 06:00 до 13:00, з 16:30 до 20:00.

Черга 6.1

  • Світло буде відсутнє з 07:00 до 13:00.

Черга 6.2

  • Світло буде відсутнє з 06:00 до 13:00, з 16:30 до 23:30.

Мешканцям варто звернути увагу на графіки та планувати свою діяльність з урахуванням відсутності електроенергії.

Для уточнення графіків та отримання актуальної інформації щодо відключень, можна звертатися до офіційного Telegram-каналу компанії ДТЕК або на сайт оператора.

Раніше ми розповідали, що у Києві запровадять цифрові перепустки для пересування вночі.

