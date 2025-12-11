Meta анонсувала важливе оновлення для соціальної мережі Facebook, яке має на меті повернути її до основної функції — спілкування між друзями. Оновлення передбачає кардинальний редизайн інтерфейсу та посилення ключових функцій, зокрема, Facebook Marketplace.

Про це повідомляє Преса України з посиланням на сайт TechCrunch.

Чому Meta змінює стратегію розвитку Facebook?

Анонс редизайну Facebook з’явився одразу після новин про можливе скорочення інвестицій Meta в метавсесвіт — напрямок, який компанія вважала основним у своїй стратегії перед бумом ШІ. Facebook, незважаючи на деяку стагнацію зростання на деяких ринках, таких як США, як і раніше охоплює мільярди користувачів по всьому світу.

Протягом останніх років аудиторія Facebook старіє, але соцмережа залишається популярною серед бумерів і представників покоління X. Тепер Meta намагається зміцнити свої позиції серед молодших поколінь, зокрема серед покоління Z.

Marketplace – ключовий елемент для молодіжної аудиторії

Згідно з дослідженням eMarketer за 2025 рік, понад половина користувачів покоління Z у США регулярно відвідують Facebook Marketplace. Meta також підтвердила, що кожен четвертий молодий користувач Facebook в США та Канаді активно користується цією функцією.

Попри свою популярність, Marketplace раніше був прихований у меню “Ще”. У найближчому оновленні він з’явиться на нижній панелі навігації, поруч з іншими важливими функціями, такими як Reels, розділ “Друзі та інші соціальні інструменти.

Оновлення дизайну та управління контентом

Згідно з даними Meta, Reels та особисті повідомлення стали найпопулярнішими функціями Instagram, що, в свою чергу, підштовхнуло компанію до редизайну цього сервісу. Тепер подібні зміни будуть застосовані і до Facebook, з акцентом на соціальну взаємодію та спілкування між друзями.

Meta оновила Meta оновила свій флагманський застосунок (фото: Meta)

Основні нововведення для користувачів:

Можливість ставити лайк подвійним тапом по фото, як в Instagram.

Перегляд зображень в уніфікованій сітці, з можливістю переглядати їх на весь екран.

Оновлений пошук з візуальною сіткою для фото та відео.

Дослідження контенту в повноекранному режимі без втрати поточної позиції.

Також з’являться нові функції для спрощення створення публікацій та Stories: інструменти для додавання музики та позначок друзів будуть більш помітними, а налаштування аудиторії та кросспостингу — розташовані на більш зручному місці.

Система коментарів та модерація

Оновлення також торкнеться системи коментарів у стрічці, групах та Reels. Коментарі стануть структурованішими, а значки — помітнішими. Користувачі й адміністратори отримають нові інструменти для закріплення та модерації коментарів.

Система коментарів у стрічці, групах і Reels також отримає оновлення (фото: Meta)

З’явиться можливість анонімно скаржитися на нерелевантні коментарі або користувачів, які заважають обговоренню. Також користувачі зможуть вказувати причину, чому їм не подобається певна публікація або Reel, що дозволить точніше персоналізувати контент.

Повернення до ідеї «соцмережі для друзів»

Одним із головних завдань редизайну стало повернення Facebook репутації платформи для спілкування між друзями. Соцмережа поступово втрачала цей статус через надмірний акцент на новинах, відео та контенті від авторів. З новими оновленнями профілі користувачів знову стануть місцем для обміну інформацією про інтереси, хобі та подорожі — від улюблених серіалів до популярних напрямків для відпочинку.

Компанія впроваджує оновлені профілі користувачів (фото: Meta)

Meta також зазначає, що користувачі самі зможуть вибирати, чи будуть зміни профілю відображатися у їхній стрічці новин.

Що зміниться для користувачів?

Оновлення, що включають нову навігацію, покращений пошук, коментарі, нові інструменти для публікацій і Stories, а також збільшення видимості Marketplace, будуть доступні для всіх користувачів Facebook протягом найближчих тижнів.

Деякі зміни будуть доступні тільки в мобільній версії додатку Facebook, що дозволить краще використовувати нові функції на смартфонах і планшетах.

Редизайн спрямований на те, щоб зробити Facebook знову платформою, де користувачі можуть активно спілкуватися, обмінюватися контентом і взаємодіяти з друзями, зберігаючи при цьому простоту і зручність у використанні.

