У четвер, 11 грудня, в Україні ще збережеться порівняно тепла погода. Однак вже з вихідних почнеться похолодання, яке принесе зимові температури.

Про це повідомляє Преса України, посилаючись на прогнози метеоролога та синоптика Наталки Діденко в Facebook.

Яка погода очікується в Україні завтра?

За словами Діденко, 11 грудня на території України буде панувати порівняно тепла погода. Температурні показники будуть такими:

в середньому по країні очікується температура від +3 до +8 градусів за Цельсієм;

на сході та північному сході температура триматиметься в межах від +1 до +3 градусів;

на заході країни температура підніметься до +8–+11 градусів вище нуля.

Синоптик також зазначила, що волога погода буде переважати по всій Україні. Це означає, що варто очікувати на невеликі дощі в більшості регіонів. У Києві 11 грудня також можливий невеликий дощ.

Крім того, у столиці буде рвучкий південно-західний вітер. Температура вдень може досягти +8 градусів за Цельсієм.

“Усім оптимістичних київських сонячних прояснень із блакитним небом”, – додала Діденко, побажавши киянам гарної погоди.

Коли в Україну прийде похолодання?

Згідно з прогнозами метеоролога, 13-14 грудня в Україну прийде перше серйозне похолодання цієї зими. Проте це похолодання буде «добре вихованим», тобто не надто сильним для цієї пори року.

«Невелике похолодання, яке очікується, є логічним для зими. Проте сильних морозів поки що не прогнозують», – зазначила вона.

Яким буде похолодання в Україні з 13 грудня?

З 13 по 16 грудня температура поступово знижуватиметься. У денні години температура коливатиметься в межах від -3 до +2 градусів, а вночі знизиться до -1…-5 градусів. У східних областях температура може опуститися навіть до -7 градусів.

Водночас у західних областях температура вдень залишатиметься вищою за нуль, що означає, що саме там буде найтепліше в ці дні.

Таким чином, українці можуть очікувати на зимове похолодання, але сильних морозів поки що не буде.

