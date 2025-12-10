У Вашингтоні все частіше обговорюють можливість завершення війни в Україні за так званим «корейським сценарієм» — тобто з замороженням лінії фронту та довготривалою паузою в бойових діях. Цей варіант не передбачає повної перемоги, а лише перехід до «статусу-кво». Преса України з посиланням на ТСН розповідає, що саме мається на увазі під цим сценарієм, чому його пропонують на Заході, і які ризики він несе для України.

Що таке «корейський сценарій»

«Корейський сценарій» отримав свою назву завдяки завершенню Корейської війни 1950-1953 років, коли бойові дії припинилися не мирною угодою, а перемир’ям. Південна і Північна Корея були розділені демілітаризованою зоною, і війна фактично припинилася, але без підписання мирного договору. Лінія фронту залишалася незмінною, і такий стан триває досі.

Що це може означати для України?

Якщо цей сценарій буде реалізований, Україна може отримати ситуацію, в якій території, які зараз окуповані Росією, залишаться під її контролем, а бойові дії призупиняться. Лінія фронту буде заморожена, але без повного відновлення територіальної цілісності країни.

Чому США і частина Заходу розглядають такий сценарій

Розглядання «корейського сценарію» в США та на Заході пояснюється кількома факторами:

Довготривалість війни : війна в Україні триває вже понад рік, і є побоювання, що її завершення на умовах повної перемоги займе багато років та призведе до ще більших руйнувань.

: війна в Україні триває вже понад рік, і є побоювання, що її завершення на умовах повної перемоги займе багато років та призведе до ще більших руйнувань. Зниження ескалації : цей сценарій дозволяє уникнути подальшої ескалації конфлікту, зокрема можливих ядерних загроз з боку Росії.

: цей сценарій дозволяє уникнути подальшої ескалації конфлікту, зокрема можливих ядерних загроз з боку Росії. Реконструкція та стабілізація: припинення активних бойових дій дозволяє розпочати відновлення інфраструктури, економіки та стабільність у країні.

Цей підхід має на меті забезпечити хоча б тимчасову стабільність, водночас даючи Україні можливість знову зосередитися на внутрішніх реформах і розвитку.

Що каже Київ щодо «корейського сценарію»

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде готова погодитися на «корейський сценарій» без гарантій безпеки і підтримки з боку міжнародних партнерів. Він підкреслив, що, хоча такий сценарій є можливим, він має відповідати українським інтересам і не передбачати «замороження» окупованих територій. Україна не може миритися з тим, щоб ці землі залишалися під контролем агресора.

Зеленський також зазначив, що навіть якщо такий сценарій можливий в певних умовах, без надійних міжнародних гарантій та відновлення територіальної цілісності це не буде прийнятним для України.

Основні ризики «корейського сценарію»

Незадоволеність населення : більшість українців і політичних лідерів виступають за повне відновлення контролю над усіма територіями України, і компроміс із «замороженням» лінії фронту може викликати соціальне незадоволення.

: більшість українців і політичних лідерів виступають за повне відновлення контролю над усіма територіями України, і компроміс із «замороженням» лінії фронту може викликати соціальне незадоволення. Відсутність гарантій безпеки : на відміну від Південної Кореї, де були міжнародні миротворці, Україні важко буде забезпечити стабільність і безпеку без зовнішніх гарантій.

: на відміну від Південної Кореї, де були міжнародні миротворці, Україні важко буде забезпечити стабільність і безпеку без зовнішніх гарантій. Постійна загроза ескалації: відсутність мирного договору може призвести до того, що Росія продовжить намагатися повернути контроль над територіями, не погоджуючись із статусом «замороженого» конфлікту.

Що очікувати від «корейського сценарію»

Якщо цей сценарій буде реалізований, то він означатиме:

Замороження лінії фронту, без повного звільнення окупованих територій.

Зосередження на мирному відновленні країни і стабілізації ситуації, що дозволить Україні відновити економіку і суспільні інститути.

Підвищену увагу до гарантій безпеки та стабільності, але з високими ризиками постійної загрози від Росії.

Наскільки реальний «корейський сценарій» для України?

Наразі цей сценарій залишається лише можливістю, і ще не є основним варіантом завершення війни. Київ, ймовірно, буде готовий до компромісу лише за умов, що міжнародні партнери нададуть гарантії безпеки і допомоги у відновленні країни.

Тим не менш, досягнення миру за цим сценарієм потребує ретельного обговорення на всіх рівнях та пошуку найбільш вигідних і безпечних рішень для України та її громадян.

«Корейський сценарій» для України є складним і контроверсійним варіантом. Він дозволяє забезпечити тимчасову стабільність, але водночас залишає питання територіальної цілісності та безпеки відкритими. Чи погодиться Україна на таке рішення — залежить від того, чи будуть забезпечені необхідні гарантії для майбутнього розвитку країни і безпеки її громадян.

