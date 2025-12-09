Зовсім скоро в Україні відбудеться прем’єра нового серіалу. Це буде восьмисерійна комедійна драма під назвою «Обмежено придатні» від творців популярного серіалу «Кава з кардамоном». Прем’єра відбудеться 22 грудня о 20:00 на телеканалі СТБ. Про це повідомляє Преса України з посиланням на 24 канал.

Про що серіал “Обмежено придатні”?

Серіал розповідає історію звичайної української родини, життя якої кардинально змінюється через війну. Події будуть показані з притаманною режисеру Аркадію Непиталюку самоіронією, теплом і людяністю. Це історія про те, як війна впливає на життя звичайних людей, їхні стосунки, внутрішній світ і погляди на майбутнє. Це також історія про людей, які, попри всі випробування і складні рішення, знаходять у собі сили сміятися, любити і продовжувати жити.

Режисером серіалу виступив Аркадій Непиталюк, який уже відомий глядачам своїми потужними кінематографічними та документальними проєктами, такими як «І будуть люди», «Уроки толерантності», «Припутні», «ГКЧП», «11 дітей з Моршина» та інші.

Головні ролі та персонажі

В головних ролях серіалу — Олександр Ярема, Олена Узлюк, Олександр Піскунов, Кароліна Мруга, Ніна Набока, Ірина Мак, Борис Георгієвський, Сергій Бережко, Наталія Мазур, Софія Бровко, Макс Бурлака, Василь Василик, Дар’я Білоцерковець, Тетяна Комарова, Анна Коломієць, Остап Дзядек.

Персонажі серіалу

Олена Узлюк грає роль учительки молодших класів, мами і дружини, яка завжди намагається бути «правильною», але глибоко сумнівається, чи справляється з усім. В умовах війни її життя змінюється, і тепер їй потрібно знайти новий сенс у житті, щоб знову відчути, що вона не просто тримається, а живе.

грає роль учительки молодших класів, мами і дружини, яка завжди намагається бути «правильною», але глибоко сумнівається, чи справляється з усім. В умовах війни її життя змінюється, і тепер їй потрібно знайти новий сенс у житті, щоб знову відчути, що вона не просто тримається, а живе. Олександр Ярема — чоловік із села, який з дитинства був під гіперопікою матері і завжди потребував сильної жінки поруч. Під час війни він відправив свою родину за кордон, а сам залишився «стерегти дім», хоча й не до кінця розумів, що саме охороняє.

— чоловік із села, який з дитинства був під гіперопікою матері і завжди потребував сильної жінки поруч. Під час війни він відправив свою родину за кордон, а сам залишився «стерегти дім», хоча й не до кінця розумів, що саме охороняє. Кароліна Мруга грає молоду дівчину з мрією стати актрисою, яка вперше відчула справжню свободу за кордоном. Тепер вона стоїть перед вибором: залишитися в комфортному середовищі з новим коханим або повернутися додому, щоб об’єднатися з родиною.

грає молоду дівчину з мрією стати актрисою, яка вперше відчула справжню свободу за кордоном. Тепер вона стоїть перед вибором: залишитися в комфортному середовищі з новим коханим або повернутися додому, щоб об’єднатися з родиною. Олександр Піскунов у серіалі намагається знайти себе і відокремитися від побуту маленького містечка. Під час війни він почав тікати від реальності, заглиблюючись у езотеричні практики, але тепер намагається зробити свій перший по-справжньому мужній вчинок.

Що чекає глядачів від серіалу?

«Обмежено придатні» — це не лише глибока драма, але й історія, яка переплітає серйозні теми з життєвими реаліями. Сюжет обіцяє захопити глядачів емоціями, щирістю та теплом, створюючи атмосферу, в якій кожен знайде щось близьке для себе.

Не пропустіть прем’єру цієї захоплюючої серіальної історії, яка буде доступна для перегляду вже зовсім скоро на телеканалі СТБ.

