Відомий український співак та композитор Степан Гіга перебуває в дуже тяжкому стані після складної операції. Як повідомляють джерела в ЗМІ, артист потрапив до лікарні в листопаді 2025 року, де йому була проведена термінова операція. Про це повідомляє Преса України з посиланням на видання «Гордон».

Наразі, через ускладнення, які виникли під час лікування, лікарі змушені були прийняти надзвичайно важке рішення — ампутувати ногу. Це стало великим шоком для родини співака, його шанувальників та колег по сцені.

Степан Гіга, який завжди був відомий своєю енергією та оптимізмом, зараз потребує підтримки та молитов від усіх, хто його любить. Відомо, що співак проходить реабілітацію, і медики роблять усе можливе, щоб допомогти йому встигнути адаптуватися до нових умов життя.

Всі його фанати сподіваються на швидке відновлення артиста і підтримують його у цей складний час.

Раніше ми повідомляли, що після двох місяців в комі помер співак ADAM.